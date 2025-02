E' tutto pronto ai Magazzini del Cotone di Genova per ospitare la 14.a edizione di Olio Officina Festival, il format dedicato all'oro giallo' ideato da Luigi Caricato, giornalista e oleologo salentino, nell'ormai lontano 2012.

Dopo 13 anni in cui la sede del festival è stata sempre Milano, l'edizione 2025 vedrà così protagonista il capoluogo ligure e prenderà il via il 27 febbraio e si chiuderà il 1° marzo, al termine di una 'tre giorni' ricca di degustazioni, talk, laboratori per conoscere le mille sfumature dell'olio e dei condimenti, il tutto a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti.

A pagamento solo le masterclass su scuola di cucina con l’olio, su prenotazione, a cinque euro.

Il tema portante "L'olio e il mare" si declinerà anche in progetti innovativi, fra cui la presentazione della coltivazione degli olivi su piattaforme marine galleggianti, con piante che affonderanno le radici nell'acqua salina in modo da studiare il grado di resistenza alla salinità di diversi olivigni/cultivar. Una iniziativa dall’alto valore ecologico visto che gli olivi apporteranno un effetto benefico, contribuendo in parte a bonificare le acque dalla presenza di nitriti dovuti all’inquinamento dei mari per via dello sversamento di reflui.

Nel corso dell'evento sarà presentata sabato 1° marzo la storia delle grandi imprese liguri del passato, con le grandi famiglie che hanno fatto la storia dell’Italia olearia.