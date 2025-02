La sessione di prequalifiche del GP di Thailandia, che si è tenuta questa mattina sul Chang International Circuit di Buriram dove si inaugura la stagione di MotoGP 2025, ha regalato subito emozioni, con i due fratelli Marquez a dominare la classifica.

Alex, alla guida della Ducati del team Gresini, ha dimostrato una forma eccellente, sfruttando al meglio i 4554 metri del circuito thailandese ottenendo il miglior tempo in 1:29.020, mentre il fratello Marc, su una Ducati ufficiale, non è riuscito a strappargli la prima posizione solo per 52 millesimi, confermandosi comunque un serio candidato per la pole nelle qualifiche di sabato.

Completa il podio virtuale un altro spagnolo, Pedro Acosta (KTM) con 242 millesimi di ritardo, confermandosi come uno dei giovani più promettenti del paddock.

Le buone notizie per l'Italia arrivano da Marco Bezzecchi (Aprilia) quarto a +0.247 e Franco Morbidelli (VR46) quinto a +0.286, che hanno così centrato l'accesso diretto alla Q2, evitando i rischi della Q1. Un risultato cruciale per ambedue, soprattutto per Morbidelli, alla ricerca di riscatto dopo una stagione 2024 complicata.

Nella top ten troviamo Joan Mir (Honda HRC) sesto a +0.378, Raul Fernandez (TrackHouse) settimo a +0.442), il francese Fabio Quartararo (Yamaha) ottavo a +0.465), il giapponese Ai Ogura (TrackHouse) nono a +0.577) e Johann Zarco (Honda LRC) decimo a +0.588). I primi dieci tempi della sessione valgono per il passaggio diretto ala Q2.

A lasciare stupiti è l'assenza dalla Q2 di Francesco Bagnaia (Ducati), vicecampione del mondo in carica, finito 13° con un distacco di quasi 7 decimi dal miglior tempo. Il pilota della Ducati dovrà ora lottare nella Q1 per accedere alla fase decisiva delle qualifiche, in un contesto reso incerto dalle condizioni climatiche e dalla concorrenza che, visti i distacchi, definire agguerrita è dir poco.



Sabato la MotoGP sarà di nuovo in pista alle 4:10 ora italiana con la FP2, mentre le qualifiche, a partire dalla Q1, prenderanno il via alle 4:50.

La gara Sprint, su 13 giri, inizierà alle ore 9:00.