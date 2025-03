Si sono aperti i Bandi Gilead per il 2025, la 14.a edizione di quello che rappresenta un sostegno concreto alla migliore ricerca scientifica italiana e alle associazioni di pazienti.

Un impegno che Gilead Sciences ha preso fin dal 2011 e che si rinnova anche quest’anno con l’edizione 2025 di Fellowship Program e Community Award Program, i due bandi dedicati ai migliori progetti di natura medico-scientifica e socio-assistenziale nell’area delle malattie infettive, epatiche, oncologiche ed ematologiche.

Le prime 13 edizioni di Fellowship e Community hanno reso possibile la realizzazione di oltre 660 progetti grazie a finanziamenti per oltre 16 milioni di euro. Un sostegno economico che ha contribuito a trasformare idee in ambito scientifico e sociale in concrete realtà progettuali all’insegna della collaborazione tra industria, mondo della ricerca e dell’associazionismo.

Per il Fellowship Program, sono stati premiati nelle precedenti 13 edizioni 447 progetti di ricerca, per un importo complessivo di oltre 11,3 milioni di euro. Progetti che hanno generato un’importante produzione scientifica con ricadute sulla pratica clinica, presentata a congressi, pubblicata o in corso di pubblicazione su autorevoli riviste scientifiche nazionali e internazionali, oltre a progetti di rilevanza nazionale e locale per lo screening e la lotta alle malattie infettive.

Il Community Award Program ha invece consentito di realizzare a oggi 222 progetti di assistenza e supporto al paziente e ai 'caregiver', ma anche di prevenzione e diagnosi precoce delle malattie infettive, grazie a un sostegno economico complessivo di 5,3 milioni di euro.