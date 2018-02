Investito da un'auto impazzita, 87enne perde la vita nel salernitano

Travolto, è morto per i traumi riportati.

Tutto è successo in un batter d'occhio. Siamo a Caselle in Pittari piccolo borgo Cilentano a due passi dal Golfo di Policastro.

Un'auto fuori controllo guidata da un 72enne, per cause in corso di accertamento, ha urtato altri due veicoli parcheggiati lungo la via Nazionale. Un impatto violento che ha catapultato i mezzi in una piccola scarpata. Sfortunatamente, sulla traiettoria si trovava il povero 87enne che colpito ha perso la vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Sanza i caschi rossi di Policastro e un'ambulanza del 118 per cercare di rianimare la vittima. Tutto invano.