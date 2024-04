A Beroun, l'8 maggio 2024, si terrà la 14a edizione del tradizionale happening "Čekání na tramvaj v Berouně" (Aspettando il tram), ideato da Patrik Pařízek. L'evento è ispirato a una serie di cartoline futuristiche del 1904 che raffigurano Beroun con un sistema di tram che non è mai stato realizzato, ma che prende vita una volta all'anno grazie a questo incontro non convenzionale. I partecipanti in costumi d'epoca, con il loro linguaggio e le loro suppellettili d'epoca, creano un'atmosfera nostalgica dei tempi passati.

Come si può vedere da una cartolina pubblicata dal libraio di Beroun Václav Athony intorno al 1904, l'idea del futuro a Beroun era un po' diversa da quella di oggi. Non sempre le previsioni futuristiche si avverano. Ma non dobbiamo preoccuparci di questo e possiamo usarlo come spunto per un incontro non convenzionale (happening). Perché non realizzare i desideri dei nostri nonni e delle nostre nonne almeno per un giorno...

Ogni venerdì prima del mercato primaverile dei ceramisti, in Piazza Hus, creiamo un "quadro vivente" che rappresenta l'attesa di un tram in ritardo. Saremo lieti di vedere i visitatori in abiti vecchi in stile prima Repubblica. Potete anche portare con voi bagagli o altri oggetti di scena. Seguirà una passeggiata per la piazza, dove chiederemo ai passanti casuali: "Da dove arriva quel tram? Non sapete dove si trova la fermata del tram?".

Tutti possono sicuramente partecipare a questo interessante incontro. Alla fermata vicino al museo ci sarà anche un controllore d'epoca che timbrerà i biglietti ai passeggeri della tramvia elettrica di Beroun... Diventa parte del quadro vivente e vieni ad aspettare il tram in ritardo. "È stata un'atmosfera fantastica, come se fossi tornata indietro nel tempo per un attimo", ha detto Jana di Beroun.

L'evento è adatto a tutte le età e divertirà sicuramente tutta la famiglia. Il programma prevede un incontro con importanti rappresentanti della città di Beroun, l'arrivo di un tram storico in piazza, l'inaugurazione di una mostra di cartoline futuristiche della ditta Lederer e Popper e una conversazione con la collezionista di cartoline Ilona Voráčková.

L'ingresso è gratuito, quindi non esitare e vieni a divertirti con una giornata piena di divertimento, nostalgia e storia! L'evento è organizzato in collaborazione con il Museo del Carso Ceco a Beroun, la tranviera Karolína Hubková, il costruttore di tram Josef Hubka e il più giovane passeggero di Beroun, che compirà 1 anno in occasione dell'arrivo del tram.

Programma non ufficiale:

11:30 Ritrovo dei partecipanti in costume al Caffè Fantova o al Caffè Foyer alla stazione centrale di Praga

12:53 Partenza con il treno veloce Berounka R16 R766

Programma ufficiale:

dalle 13:45 Incontro dei passeggeri con importanti rappresentanti della città di Beroun

14:00 Aspettando l'arrivo del tram in Piazza Beroun con la tranviera Karolína Hubková, visita alla libreria di Václav Antony

14:45 Dimostrazione del vagone ferroviario di Josef Hubka, costruito appositamente per la città di Beroun, e inaugurazione ufficiale della mostra "Il futuro nelle cartoline di Leder & Popper".

15:00 Festa del 1° compleanno del più giovane passeggero di Beroun 15:00 Incontro con la collezionista di cartoline Ilona Voráčková al Museo del Carso Ceco (con riserva di modifiche al programma)

