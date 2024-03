Aprile e maggio sono due mesi ricchi di opportunità per le aziende italiane grazie alle cinque principali fiere di settore che animeranno il calendario espositivo nazionale. Cinque appuntamenti imperdibili per fare business, consolidare relazioni commerciali, scoprire le ultime tendenze e ampliare i propri orizzonti sui mercati.

Si parte con Vinitaly, la più importante fiera internazionale dedicata al mondo del vino che si terrà come di consueto a Verona. Giunta alla 56esima edizione, Vinitaly rappresenta da sempre un evento strategico per le aziende vitivinicole che desiderano farsi conoscere da una platea di operatori e buyer provenienti da oltre 100 Paesi. Nei padiglioni di VeronaFiere avranno luogo incontri, degustazioni ed eventi formativi, oltre a un ampio spazio espositivo che consentirà di presentare le proprie etichette a migliaia di visitatori qualificati. Partecipare è indispensabile per comprendere le nuove tendenze di consumo, stringere preziosi contatti commerciali e ampliare la propria presenza sui mercati internazionali.

Poi ExpoSanità, fiera leader a livello europeo per il settore del biomedicale, dell'healthcare e della farmaceutica. Giunta alla sua 23esima edizione, ExpoSanità porterà a Bologna Fiere l'eccellenza del comparto sanitario con un ricco programma di eventi, convegni e seminari scientifici. Per le aziende operanti in questo strategico settore, partecipare significa avere l'opportunità di farsi conoscere da oltre 60.000 visitatori professionali, stringere nuove collaborazioni con centri di ricerca, laboratori e cliniche e tenersi aggiornati sulle ultimissime novità proposte dal mercato.

Nella stessa settimana si terrà anche Cosmofarma, manifestazione leader a livello internazionale dedicata all'healthcare retail e alla distribuzione farmaceutica. Giunta alla sua 26esima edizione, Cosmofarma riunirà a Bologna oltre 1.000 espositori e più di 30.000 operatori del canale. Un appuntamento irrinunciabile per le aziende che desiderano consolidare la propria presenza nelle farmacie e parafarmacie italiane, stringere contatti con i principali distributori e capire le esigenze di un mercato in costante evoluzione.

A maggio sarà la volta di Packaging Premiere, salone internazionale dedicato all'intera filiera del packaging industriale e dell'imballaggio che si terrà a Fieramilano Rho. Un evento che per tre giorni richiamerà a sé oltre 60.000 visitatori e più di 1.000 espositori. Partecipare consentirà alle aziende produttrici di imballaggi, macchinari ed equipment di presentare le proprie soluzioni innovative a una platea qualificata di industrie utilizzatrici, acquisendo nuovi clienti e allargando gli orizzonti commerciali.

Infine, sempre a maggio Expoplaza Xylexpo, il più importante appuntamento fieristico per il settore del legno, dell'arredo e delle costruzioni, tornerà a Milano per la sua 34esima edizione. Un evento in cui il meglio dell'industria del mobile, del complemento d'arredo e dei materiali da costruzione si darà appuntamento per tre giorni di incontri, seminari, presentazioni di prodotto e matchmaking. Partecipare consentirà alle aziende di settore di monitorare l'evoluzione del comparto, stringere nuove collaborazioni e scovare spunti e idee per affrontare al meglio le sfide del futuro.

Queste cinque manifestazioni rappresentano una ricca agenda di opportunità per le imprese italiane. Partecipare è fondamentale per fare il punto sullo stato di salute dei rispettivi mercati di riferimento, ampliare il proprio network e pianificare strategie commerciali vincenti per il prossimo futuro.

Con il contributo di Allextire Srl