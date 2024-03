Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 22 marzo nelle radio

“Perso Tempo” è il nuovo singolo del poliedrico artista e cantautore Lorenzo Zucchetti, sui principali stores digitali e dal 22 marzo nelle radio in promozione nazionale. Il brano racconta la fine di un cerchio, la fine di una situazione che Lorenzo ha vissuto, che ha creato dolore ma che l’artista è riuscito a bloccare nel passato. Parla anche di una sorta di riscatto e di rivincita. Parla della forza e della volontà nel riuscire a capire che in fondo il problema non era lui.

“Nel mio passato sei tu il veleno è la frase che mette bene a fuoco questo concetto. Riuscire a rialzarsi e a farsi forza da soli, è questo. Farcela da soli e capire che tutto quel tempo passato a piangersi addosso è stato solo perso.” Lorenzo Zucchetti

Storia dell’artista

Lorenzo Zucchetti è un giovane artista, classe 2002, nato ad Ascoli Piceno, nelle Marche. Da autodidatta e con un piccolo aiuto del padre Claudio, anche lui cantautore, Lorenzo ha cominciato ad apprezzare la musica, imparando a suonare il pianoforte e la chitarra. Inizia a scrivere le sue canzoni quando nel 2019 si presenta con il suo primo singolo “La Verità in una Bugia”. Continua a scrivere, a pubblicare e nel 2021 fa la sua prima apparizione in tv portando sul palco i suoi 2 singoli con maggior riscontro fino a quel momento, “Come fosse l’ultima volta” e “Giurami che”. Nel 2022 ha un periodo di stop che durerà più di un anno. Tra varie difficoltà, pensieri e riflessioni Lorenzo realizza comunque il suo progetto pensando alla musica e al suo futuro con essa. Non smette di scrivere e si affianca ad un produttore che lo seguirà fino a questo momento. Il 2 Giugno 2023 dopo un anno e mezzo di fermo pubblica “Sono fatto Così”, singolo che lo riporta alla luce. In quell’estate si esibisce in vari live, e apre il concerto di “Daniele si Nasce” cover band ufficiale di Renato Zero. Il 24 Novembre pubblica “Parlano di Noi” il singolo di maggior successo con oltre 80.000 stream, oltre 160 passaggi radiofonici, tra i 25 brani ad alta rotazione su Radio Margherita e vari articoli sui giornali. Comincia ora la vera avventura di Lorenzo. In successione, “Come stelle” che riesce ad entrare in grandi playlist di Spotify e che regala per la prima volta i 100.000 stream all’artista.

