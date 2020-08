A seguito del costante aumento dei nuovi casi di coronavirus in Italia, Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lanciato l'allarme per il nostro Paese, in una intervista pubblicata sul quotidiano il Messaggero:

"Per pochi irresponsabili, poche persone che non ci credono, pochi negazionisti che non vengono sanzionati e obbligati a rispettare le regole, andiamo a perdere una situazione ottimale che avevamo ereditato dal lockdown dopo molti sacrifici degli italiani".

Per tale motivo, Ranieri Guerra, oltre a ribadire che in Italia servono più sanzioni per chi non rispetti le regole ha anche pronosticato che

"così l'Italia arriva a 4mila casi al giorno. Aumentare i tamponi".

Tra le regioni a preoccupare di più vi sono Lombardia, Sardegna e Lazio.