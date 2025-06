Dichiarazione di Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia, in occasione del 51° anniversario di attività dell’UNICEF Italia.

“Oggi in occasione del 51° anniversario di attività dell’UNICEF Italia, vorrei sottolineare il momento difficile che l’infanzia sta affrontando in tutto il mondo: dalle emergenze al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica – come in Medio Oriente, in Ucraina – a quelle più ‘silenziose’ ma non meno gravi – come in Sudan, Haiti, Yemen, Repubblica Democratica del Congo.Nel mondo oltre 460 milioni di bambini vivono o fuggono da conflitti e quasi un miliardo vive in povertà. A livello globale le crisi in atto causano sempre più instabilità e disuguaglianze e i bambini sono quelli che ne pagano il prezzo più alto.A Gaza, secondo le notizie, dall’ottobre 2023, oltre 50 mila bambini [1] sono stati uccisi o feriti, un bambino ogni 20’. In Ucraina oltre 2.700 bambini in Ucraina sono stati uccisi o feriti dal febbraio 2022. In Sudan la metà delle oltre 30 milioni di persone che necessitano di assistenza umanitaria quest'anno sono bambini. Ad Haiti, oltre 1 milione di bambini stanno affrontando livelli critici di insicurezza alimentare.Dichiarazione di Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia, in occasione del 51° anniversario di attività dell’UNICEF Italia:"Non dimentico il nostro Paese: oltre alla povertà di molte famiglie e alle diffuse disuguaglianze, si è registrato un aumento progressivo dei lavoratori minorenni, nella fascia 15-17 anni - dipendenti ed indipendenti) con 80.991 unità nel 2024 [2]. Mi preoccupa anche un altro dato: il 43% dei quindicenni italiani non possiede le competenze scolastiche di base in lettura o matematica o entrambe; anche le competenze sulla lettura a circa 10 anni sono peggiorate, passando da 548 a 537 punti [3].Oggi i bambini devono affrontare vecchie e nuove sfide che mettono in pericolo le loro vite: dalla malnutrizione alla salute mentale, dal cambiamento climatico al calo delle vaccinazioni. I bambini hanno più che mai bisogno del nostro sostegno: il mio ringraziamento va a tutti coloro – volontari, donatori, testimonial, istituzioni, aziende, educatori - che in questi anni hanno sostenuto e creduto nel lavoro dell’UNICEF Italia; dopo oltre cinquant’anni di attività, il nostro impegno per tutti i bambini e le bambine del mondo proseguirà con determinazione e responsabilità”.





[1] aggiornamento al 28/5/2025.

[2] 3° Rapporto statistico “Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro”: dell’Osservatorio UNICEF per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile, curato dal “Laboratorio di Sanità Pubblica per l’analisi dei bisogni di Salute delle Comunità” del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” - Università degli Studi di Salerno.

[3] Report Card 19 “Il benessere di bambine, bambini e adolescenti in un mondo imprevedibile”



Crediti immagine: Roma 1976 - studenti delle scuole elementari partecipano alla prima iniziativa in Italia che coinvolge alunni, insegnanti e UNICEF