Sono 15 anni che il formaggio, in tutte le sue declinazioni, viene festeggiato nella Valle Aurina, nel Nord del Trentino Alto Adige.

Iniziato per far conoscere i prodotti altoatesini, il Festival ha ormai raggiunto una dimensione non solo italiana, ma anche europea con oltre 1000 espositori.

Appuntamento a Campo Tures dal 15 al 17 marzo.