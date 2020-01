Anche se in pensione, Theo Waigel già braccio destro del cancelliere Helmut Khol, uno dei padri nobili dell’Euro e importante esponente politico dell'Unione Cristiano Sociale (CSU, i democristiani bavaresi che in genere supportano politiche conservatrici) ha rotto il proprio tradizionale silenzio per schierarsi a favore di quella parte della Chiesa tedesca che chiede con forza riforme.

Da qualche mese, infatti, nel percorso per avvicinare la Chiesa alla gente si è iniziato a discutere anche se abolire il celibato e reintrodurre i preti sposati nel ministero e dare,. addirittura, la possibilità alle donne di accedere al sacerdozio.

«Personalmente sono a favore dei preti sposati» ha affermato il politico cattolico in una intervista a "Bunte", spiegando la sua posizione con il fatto che il celibato dei preti non è contemplato nel nuovo Testamento. Si tratta solo di una prassi che è stata introdotta nei secoli successivi.