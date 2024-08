Anche se cani e gatti possono vivere mangiando lo stesso cibo o la stessa fonte di proteine, come un tipo di carne o pesce, la ricerca scientifica suggerisce che questa pratica potrebbe mettere a rischio la loro salute. In questo articolo esploriamo il perché.





Allergie alimentari

Uno dei motivi principali per variare l'alimentazione dei nostri animali domestici è la prevenzione delle allergie alimentari. Sebbene sia impossibile eliminare completamente il rischio di sviluppare allergie, a causa di fattori genetici o malattie gastrointestinali durante l'infanzia, è noto che un’alimentazione poco diversificata aumenta questo rischio.

Il meccanismo più comune che porta all'insorgenza di allergie è la sensibilizzazione del sistema immunitario verso specifici antigeni, ovvero strutture proteiche presenti nel cibo. L'esposizione ripetuta alla stessa proteina aumenta le probabilità che il sistema immunitario inizi a percepirla come una minaccia, scatenando così una risposta allergica.

Per evitare questo, è utile variare la dieta, interrompendo l'esposizione continua allo stesso antigene.

Un altro meccanismo importante, soprattutto nei cuccioli, è la Tolleranza Orale. Nei primi mesi di vita, l'organismo del cucciolo deve imparare a distinguere le sostanze benefiche da quelle potenzialmente dannose, sviluppando una tolleranza verso gli alimenti consumati regolarmente. Tuttavia, alcune patologie dell'infanzia possono interferire con questo processo, portando allo sviluppo di allergie alimentari anche verso proteine che, in teoria, dovrebbero essere sicure.

Questo non significa che bisogna cambiare il cibo del proprio animale ogni giorno, poiché questo potrebbe causare altri problemi digestivi. È consigliabile, invece, variare la dieta mensilmente o mantenere l'alimento preferito per la maggior parte della settimana, introducendo altri cibi o proteine nei giorni rimanenti.

Questa pratica non solo aiuta a sviluppare la Tolleranza Orale nei cuccioli, ma riduce anche il rischio di sensibilizzazione negli animali adulti.

ANiNATURE offre una vasta gamma di cibi secchi e umidi, evitando intenzionalmente alimenti monoproteici. L'inclusione di più fonti proteiche in una singola ricetta aiuta a ridurre significativamente il rischio di sviluppare allergie.





Variabilità nutrizionale

Un altro vantaggio della variazione dell'alimentazione è la possibilità di bilanciare eventuali carenze o eccessi nutrizionali specifici per il singolo animale. Cambiando frequentemente il tipo di crocchette o cibo umido, è possibile assicurare che i nutrienti essenziali e non essenziali siano sempre adeguati, contribuendo al benessere generale dell'animale.





Effetto monotonia

Infine, cani e gatti non desiderano mangiare sempre lo stesso cibo. In natura, questo non accadrebbe mai. È stato dimostrato che i cani, dopo essere stati alimentati con la stessa dieta per un lungo periodo, preferiscono un cambiamento. Nei gatti, si parla di "effetto monotonia", che può portarli a rifiutare il cibo se viene loro offerta la stessa dieta ripetutamente.

Questo rifiuto alimentare può essere particolarmente pericoloso per i gatti, che possono sviluppare rapidamente una patologia chiamata Lipidosi Epatica dopo solo un giorno di digiuno, mettendo a rischio la loro vita.

Per evitare situazioni così estreme, è sufficiente variare occasionalmente l'alimentazione, scegliendo sempre cibi sani e controllati, ma con diverse fonti proteiche.





ANiNATURE offre la possibilità di variare la dieta dei nostri animali in modo sicuro e responsabile.

Situazioni in cui è meglio mantenere una dieta costante

Per animali sani, variare l'alimentazione è generalmente consigliato. Tuttavia, in presenza di patologie particolari, potrebbe essere necessario mantenere una dieta costante. In questi casi, è fondamentale seguire le indicazioni del veterinario, che saprà consigliare le fonti alimentari più adatte e spiegare perché potrebbe essere rischioso introdurre variazioni.