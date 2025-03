La Sala Stampa della Santa Sede ha fornito nuove informazioni riguardanti le condizioni di salute del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. In base alle ultime analisi, la situazione clinica di Papa Francesco rimane stabile, con lievi miglioramenti evidenziati dai medici, sebbene il quadro clinico continui a essere definito complesso. La Sala Stampa ha precisato che, in virtù della stabilità del quadro clinico, non è stato diffuso il consueto bollettino medico di fine giornata.

Anche oggi, il Papa ha mantenuto i suoi impegni spirituali partecipando in collegamento video agli Esercizi che si tengono nell'Aula Paolo VI. Nel corso della giornata, Francesco si è dedicato anche alla preghiera e alla meditazione nella cappellina del suo appartamento privato all'interno del Policlinico.

Durante il giorno, il Papa ha continuato l'ossigenazione ad alti flussi mediante l'uso dei naselli, elemento fondamentale del trattamento medico cui è sottoposto.

I medici hanno annunciato che ulteriori informazioni saranno comunicate domani, 12 marzo, quando verrà fornita una nuova valutazione clinica. È importante notare che, nonostante i lievi miglioramenti, la prognosi rimane cauta a causa della complessità del quadro clinico.