Il Festival di Sanremo targato Amadeus a quota 70 è alle Porte e pullulano gli eventi mediatici e collaterali anche assolutamente indipendenti durante la settimana della musica e dello Spettacolo per eccellenza.

Tra questi sarà realizzato il format tv Il salotto delle celebrità, un talk show presto in onda su una rete nazionale.

La realizzazione è affidata alla AG Agency di Alessandro Grifa presso il Glorioso grande Hotel & des Anglais dove l'azienda Lisap Italia metterà a disposizione tutti i prodotti che utilizzeranno i parrucchieri e li andranno ad utilizzare su tutte le celebrity che verranno ospitate all'interno del salotto.

Si prevede la partecipazione di numerosi vip.

Invece lo staff e gli Esperti dell'azienda 4D colour cureranno l'immagine e tutti i look di tutte le celebrity all'interno del backstage e nel salotto tv delle celebrità.

Non mancherà un workshop, di full immersion, sulla psicologia del backstage e su come approcciarsi con i personaggi televisivi, Un corso di grandissima formazione per preparare il team di professionisti, di parrucchieri e truccatori per dare confort, ospitalità e completo stylist a tutti i personaggi televisivi.

Il salotto delle celebrità prevedrà interviste, video dietro le quinte e contributi, chiacchiere e commenti sulle canzoni sanremesi.