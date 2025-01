Nunzio Bellino, attore e personaggio televisivo, lancia oggi una T-shirt speciale dedicata a chi vive ogni giorno affrontando sfide invisibili, ma enormi. Decorata con i colori che rappresentano le malattie rare e con un ritratto dello stesso Bellino, la maglietta che avvia la campagna di sensibilizzazione dal titolo "Un Mondo per Tutti" diventa un messaggio tangibile per chi lotta per essere accettato e vivere con dignità.

Questo progetto si collega al film Elastic Heart, diretto da Giuseppe Cossentino e disponibile su Amazon Prime, che racconta la storia di Bellino e della sua vita con una rara condizione genetica. Il film esplora le difficoltà, ma anche la forza di chi convive con una realtà spesso poco compresa, richiamando il valore dell’inclusione e della solidarietà.

“La mia storia è quella di molti,” dice Bellino. “Voglio ricordare a tutti che, anche nelle difficoltà, non sono soli. La maglietta e il film sono un sostegno per chi affronta sfide simili, un messaggio di vicinanza e speranza.”

La maglietta e Elastic Heart non sono solo simboli personali, ma rappresentano un impegno verso una società più inclusiva, dove ognuno si senta accolto e rispettato.

Bellino conclude: “Spero che con queste iniziative possiamo costruire un mondo dove nessuno sia lasciato indietro.”