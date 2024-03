Loro sono la band Bolero feat. Mimmo Parisi, la canzone si chiama Luna Park; il brano è stato pubblicato il 26 febbraio dall’etichetta Alphard Record. La data coincideva con il compleanno del batterista degli esordi della band pugliese, Bolero, sempre pronta a proporre la propria peculiare visione del mondo musicale.

Il musicista omaggiato è Giuseppe Balsamo, scomparso a gennaio a causa dell’aggravamento di alcuni problemi di salute. Una scomparsa improvvisa e inaspettata. In un modo che corre in modo affannoso e che perde di vista alcuni valori, resiste il senso dell’amicizia. È un sentimento fondamentale nella vita di ogni persona, un legame affettivo che si basa sulla fiducia, il rispetto, la condivisione e il sostegno reciproco.

L'amicizia può nascere in diversi contesti; spesso sboccia a scuola, sul lavoro, nel tempo libero. Quando va bene può durare per tutta la vita, comunque è un sentimento che non ha pretese, ma solo il desiderio di trascorrere del tempo insieme. I Queen nella loro Friends Will Be Friends hanno cantato:

"Capirai o avrai conferma dei veri amici nel momento del bisogno

Quando ogni cosa sembra andarti storta e hai necessità di qualcuno

Che ti dedichi affetto e attenzioni ecco che loro saranno lì al tuo fianco".

La canzone Luna Park nasce da queste prerogative. Il testo è stato scritto dal romanziere e cantautore Mimmo Parisi; la musica è di Antonio Bruno, vocalist e guitar player della band.

Hanno collaborato a questo sentito progetto:

Maria Meerovich - Voce

Antonio Bruno - Chitarra & Voce

Rocco Palazzo - Tastiere & Voce

Maurilio Mimmi - Basso

Paolo Colazzo - Batteria

Featuring Mimmo Parisi - Voce

Produzione artistica e arrangiamento, Antonio Bruno

Produzione esecutiva per Alphard Record, Rocco Palazzo

Video, riprese e montaggio, Antonio Bruno.