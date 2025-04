“Figlio dell’Africa” è il titolo del nuovo singolo della band umbra CarroBestiame, in uscita venerdì 28 marzo in tutte le piattaforme digitali per Black Dingo Productions.

Con la speciale partecipazione di Davide “Dudu” Morandi e Francesco “Fry” Moneti dei Modena City Ramblers, la formazione folk-rock mostra per la prima volta in questo brano il suo aspetto più intimo e malinconico.

In questa ballad dai suoni acquatici e dal testo nostalgico, la band indossa i panni di Marlo, un ragazzo con la grande passione per la musica e la voglia di suonare, che parte, però, dalla parte sbagliata del mondo.

“Figlio dell’Africa” è un urlo disperato, mascherato dagli accordi di una milonga, che sinuosamente affonda tra i soli degli archi, simili a suoni emessi dai cetacei.

La canzone affronta la scomoda questione della chiusura dei porti sottolineando, attraverso la florida fantasia del protagonista, quanti sogni rimangano infranti sul fondo dei nostri mari e con questo brano. Con la collaborazione alla voce di Morandi e con il violino e il bouzouki di Moneti, i CarroBestiame provano a sensibilizzare gli ascoltatori su questo delicato tema. “Tutti abbiamo dei sogni -dicono- e tutti dovremmo meritare almeno di rincorrerli”.

La pubblicazione è accompagnata dall’omonimo videoclip realizzato da Mattia Ammirati. Nelle immagini grafiche viene raccontata l’avventura immaginaria di Marlo, fatta di viaggi in mare e di jam session tra i fondali, a cui partecipano anche gli stessi Dudu e Fry, insieme ad altri bluesman, in veste di pesci musicisti.

I CarroBestiame sono Giacomo Savi (voce, chitarra acustica), Federico Piermatti (chitarre, cori), Filippo Dominici (violino), Alessandro Salari (batteria) e Samuele Settimi (basso, cori).

La band sarà impegnata per tutto il 2025 tra nuove pubblicazioni e un tour estivo.