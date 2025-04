Un viaggio intimo sull’inevitabilità della vita e sul legame indissolubile con le proprie radici

Esce il 21 marzo su tutti i principali store digitali e in promozione radiofonica nazionale “Congenita”, il singolo di Sonny and the Stork. Il progetto composto da Diego Vermiglio (voce e chitarra) e accompagnato, solo per l’occasione, dalla batteria di Stefano Carlucci, torna con un brano che esplora le profondità dell’esistenza umana e il rapporto con chi ci ha dato la vita.

“Congenita” è una riflessione poetica sulla nostra origine e sul destino che ci attende, un percorso fatto di sfide, compromessi e momenti di sconforto. “Ogni uomo è un fiume / che rincorre il suo mare”, recita il brano, descrivendo il continuo divenire dell’esistenza e la necessità di adattarsi ai suoi cambiamenti. L’arrangiamento essenziale e potente amplifica il senso di lotta e resistenza che permea il testo, in cui si avverte il bisogno di rimanere a galla nonostante le difficoltà: “Vita due metri d'acqua / ma io sono un metro e ottanta / spingi bene per salvare / la mia sanità mentale”.

Un aneddoto curioso riguarda la nascita di uno dei versi più evocativi del brano. La frase “Mi sembra di camminare in diagonale” è nata da un’esperienza reale di mal di terra, trasformandosi in un’immagine perfetta per esprimere il senso di precarietà e smarrimento che accompagna spesso il cammino della vita.

Ascolta Sonny and the Stork

https://open.spotify.com/intl-it/artist/3XM1y7aK9IenOBAAGyJ7Kn?si=P_pD69a_RhmaF95yJi9HkA

Sonny and the Stork nasce nel 2014 e, sin dagli esordi, si caratterizza per un sound diretto e d’impatto, basato su una forte interazione tra chitarra e batteria. Dopo l’album d’esordio “Dimenticati e ritrovati” (2016), il progetto ha conquistato il contest #mk302010 dei Marlene Kuntz, collaborando inoltre anche con il produttore Livio Magnini (Bluvertigo) per il secondo album “Nihil difficile volenti” (2020). Attualmente, sempre sotto la guida di Diego Vermiglio, presto sarà pronto a pubblicare “Panta Rei”, il nuovo lavoro che prosegue l’esplorazione musicale tra alternative rock e cantautorato.

Con “Congenita”, Sonny and the Stork regala un brano intenso e sincero, capace di toccare corde profonde e universali, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio tra riflessione e autentica resistenza.

Instagram: https://www.instagram.com/sonnyandthestork/

YouTube: https://youtu.be/pnpZEdzuq40?si=Hjk55XOcUoN-0n8D

Facebook: https://www.facebook.com/SonnyandtheStorkOfficial

Web Site: https://sonnyandthestork.wixsite.com/sonnyandthestork