Assegnati i famosi riconoscimenti legati al montaggio, gli Eddie Awards. I premi con cui la prestigiosa società dei montatori americani, American Cinema Editors, elegge ogni anno le migliori prestazioni professionali in ambito editing filmico e cinematografico. Il loro verdetto assume un ruolo importante durante la Stagione dei Premi dato che solitamente i vincitori di questo riconoscimenti successivamente conquistano anche l'Oscar.

In tal senso basti pensare che da quando è stata introdotta la separazione tra miglior montaggio per un film drammatico e miglior montaggio per una commedia o un musical, su 21 edizioni di questo premio la convergenza con i verdetti degli Oscar è avvenuta ben 14 volte: 13 per un film drammatico e 1 per un film comedy/musical.

I verdetti di quest'anno sono stati piuttosto sorprendenti rispetto alle previsioni rendendo la gara per il miglior montaggio alquanto imprevedibile: perchè se da un lato i critici americani avevano premiato Ford v. Ferrari e The Irishman, dall'altro il sindacato dei montatori ha invece indicato come principali front-runners Parasite e Jojo Rabbit.

Chi vincerà a questo punto l'Oscars 2020 per il miglior montaggio?