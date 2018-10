“Scivoli”, l’ep d’esordio de Il Corpo Docenti

“Scivoli” e’ l’ep d’esordio de Il Corpo Docenti, che ha visto la luce il 5 ottobre 2018 per Libellula Music e Tempura Dischi. Prodotto, registrato e mixato al Monolith Studio di Brescia, sotto la guida di Michele Marelli (batterista di Bugo e Paletti), e masterizzato all’Eleven Mastering di Milano da Andrea De Bernardi, l’ep conta cinque brani che tratteggiano un viaggio attraverso molteplici stati d’animo. Le liriche affrontano problemi personali e sentimentali in modo tagliente (“Ma se il tuo viso e’ un cielo sereno, mi sento meglio quando piove”), non lasciando spazio a forme di consolazione e adagiandosi su un tappeto sonoro che affonda le sue radici nel rock alternativo italiano. Dalla traccia di apertura, “Silenzio”, fino alla chiusura con la rock ballad “Scivoli”, i brani presentano situazioni comuni a molti, in cui non ci si sente mai del tutto parte di una situazione o di una relazione, nei quali ci si puo’ facilmente riconoscere: e’ un disco che non fornisce soluzioni, ma che vuole far sentire l’ascoltare, come racconta la stessa band, “un po’ meno solo”.

“ Scivoli e’ un percorso durato circa un anno, durante il quale siamo cresciuti molto, sia individualmente che come band” – racconta Il Corpo Docenti – “Abbiamo scritto tanto e ogni brano e’ un’istantanea di cio? che volevamo raccontare e suonare in quel preciso momento. Lavorando in studio con Michele Marelli, che per un po’ e’ diventato a tutti gli effetti il quarto membro della band, siamo riusciti a rendere al meglio l’atmosfera che avevamo in mente sin dall’inizio. E’ un disco che nasce dall’esigenza di esorcizzare, attraverso le canzoni, tutte quelle situazioni e stati d’animo di cui abbiamo fatto esperienza negli ultimi anni”.