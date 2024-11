Una serata indimenticabile ha dato il via all’attesissima inaugurazione del Genny D’Auria Salon Academy, il nuovo centro di eccellenza per la formazione e l’arte dell’hair styling ideato da Genny D’Auria, celebre hair stylist e influencer con migliaia di follower sui social. Situata in Via Nazionale delle Puglie, 7 a San Vitaliano, provincia di Napoli, l’Academy rappresenta il progetto visionario di un professionista che è diventato punto di riferimento nazionale nel settore beauty e hair, grazie alla sua combinazione unica di creatività, tecnica e comunicazione.

L’inaugurazione è stata una celebrazione a tutto tondo: musica, performance, e piatti della tradizione napoletana, insieme a dolci di Poppella, hanno deliziato gli ospiti. La serata ha avuto una cornice scintillante e colorata, grazie anche alla presenza di tanti amici e ospiti vip, accorsi per congratularsi con Genny e sostenere il lancio di questo nuovo centro. Tra le star presenti Valentina Lodovini, celebre attrice italiana amata per il suo talento e il suo fascino, e Gigi Finizio, icona musicale napoletana che ha portato un tocco speciale alla serata. Altri volti noti includevano Gennaro Lillio, Alex Belli e Delia Duran, Maura Paparo, e Giulia Cavaglià, volti noti del piccolo schermo. Direttamente da Temptation Island, Alfonso D'Apice e Titti Scialò hanno completato il parterre d’eccezione, regalando agli ospiti un’atmosfera all’insegna dell’allegria e dello spettacolo.

Ma il Genny D’Auria Salon Academy è molto più di un salone: questo spazio innovativo si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento formativo per i professionisti del settore hair. La struttura è pensata nei minimi dettagli per offrire un’esperienza completa: comprende una divisione stilistica e una tecnica, aree di lavaggio separate per i clienti e per le modelle, una regia e una sala dimostrazione per visual e workshop dedicati alla crescita professionale. Le tecniche avanzate di colorazione, i trend internazionali e i segreti del mondo hair saranno al centro dell’offerta formativa dell’Academy, un’occasione preziosa per i professionisti desiderosi di perfezionarsi con corsi di altissimo livello.

Con il suo nuovo centro, Genny D’Auria non solo si conferma una delle personalità più influenti e creative nel panorama dell’hair styling, ma offre un’opportunità unica per il territorio napoletano e nazionale di ospitare un’accademia d’eccellenza, in cui tradizione e innovazione si incontrano per formare i talenti del futuro.

Foto Roberto Jandoli