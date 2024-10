Il 28 ottobre il primo appuntamento con la proiezione del film “I dannati” di Roberto Minervini, Premio migliore regia nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2024

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti torna con la seconda edizione della rassegna cinematografica NABA - Percorsi d’Autore, da quest’anno in collaborazione con Spazio Cinema, nata per presentare un innovativo sguardo sul mondo del cinema attraverso un viaggio tra diverse espressioni artistiche e sensibilità autoriali. Nata nell’ambito del Triennio in Cinema e Animazione, da un’idea del Course Leader della sede di Milano dell’Accademia, Alessandro Bertante, vedrà la direzione artistica di Dario Zonta, docente NABA.

Il primo appuntamento in programma nel palinsesto è previsto lunedì 28 ottobre alle ore 19.20 con “I dannati” del regista Roberto Minervini, Premio migliore regia nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2024. La proiezione si terrà presso la Sala President di Anteo Palazzo del Cinema (P.za XXV Aprile, 8, Milano).

Sinossi: Inverno 1862. Nel pieno della guerra di Secessione, l’esercito degli Stati Uniti invia ad ovest una compagnia di volontari con il compito di perlustrare e presidiare le terre inesplorate. La missione travolge un pugno di uomini in armi, svelando loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera.

Dopo la proiezione, riconfermando il format dell’edizione precedente, sarà possibile partecipare all’incontro-confronto con il regista moderato da Dario Zonta.

L’appuntamento sarà accompagnato da una diretta radiofonica, che si svolgerà nello studio di registrazione Parla con Anteo, all’interno di Anteo Palazzo del Cinema: nella cornice di Hollywood Party Factory in onda su Rai Radio 3, Media Partner dell’iniziativa NABA – Percorsi d’Autore, alle ore 19, il docente NABA e direttore artistico dell’iniziativa dialogherà con i conduttori della trasmissione, Steve Della Casa ed Erika Favaro, insieme a Roberto Minervini e alcuni studenti dell’Accademia.

Il prossimo appuntamento della rassegna NABA – Percorsi d’Autore, previsto per il prossimo 2 dicembre, sarà la proiezione di “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, a cui seguirà l’incontro con la regista.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

NABA è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Con i suoi due campus di Milano e Roma, offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari, oltre a PhD e Special Programmes. Fondata da Ausonio Zappa a Milano nel 1980, coinvolgendo in una prima fase Guido Ballo e Tito Varisco, e poi attivando un nucleo di artisti tra cui Gianni Colombo, l’Accademia ha avuto da sempre l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. NABA è stata selezionata da QS World University Rankings® by Subject come la migliore Accademia di Belle Arti italiana e tra le prime 100 istituzioni al mondo in ambito Art & Design, è stata inserita da Domus Magazine tra le 100 migliori scuole di Design e Architettura in Europa, e da Frame tra le 30 migliori scuole postgraduate di Design e Fashion al mondo.

