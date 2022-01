Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha disposto lo stanziamento d’un milione di euro in favore del Comune di Milazzo per la realizzazione del Museo delle tradizioni marinare nei locali dell’ex Asilo Calcagno, nel borgo di Vaccarella. Obiettivo prefissatosi dall’Amministrazione Midili subito dopo l’insediamento, attivando gli uffici per rimodulare completamente un vecchio progetto, redatto dal funzionario comunale Nino Giardina, approvato su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo nel luglio dello scorso anno.

A dicembre in occasione della visita ufficiale di Musumeci, Midili ha organizzato un sopralluogo nella struttura, evidenziando l’intenzione di riqualificare non solo un bene da decenni aggredito dal degrado; ma di rilanciarlo nell’ottica di una valorizzazione dell’intero borgo marinaro, un appello raccolto da Musumeci, che in quella occasione si era impegnato con Midili ad individuare una fonte di finanziamento.

«Ci siamo riusciti – ha detto ieri Musumeci – e in questo modo, da un lato recuperiamo un bene storico degli inizi del secolo scorso, da decenni inspiegabilmente nell’abbandono più totale, e dall’altro lo valorizziamo dando vita a un luogo di tradizioni marinare, che in una città come Milazzo non può mancare». Il governatore ha anche espresso il suo plauso all’Amministrazione per la capacità di portare avanti delle progettualità esecutive, che consentono di intercettare le necessarie risorse». «Ancora una volta il presidente Musumeci dimostra grande attenzione per la nostra città e di questo lo ringrazio pubblicamente. – ha affermato da parte sua Midili – Uno dei punti chiave del nostro progetto di rigenerazione urbana era proprio il recupero dell’asilo Calcagno e la realizzazione del Museo delle tradizioni marinare. Un mese fa il Presidente mi aveva garantito il suo pieno interessamento per il progetto di riqualificazione dell’ex Asilo. Oggi ha mantenuto l’impegno».

La costruzione dell’Asilo Calcagno risale al 1903: progettato dall’architetto Salvatore Richichi, già autore del Palazzo Municipale, fu realizzato con l’impegno del Senatore Giuseppe Calcagno tra i notabili più rappresentativi a inizio Novecento nella Città di Milazzo. È costituito dal piano terra sopraelevato rispetto al livello stradale e da un primo piano, mentre nella parte retrostante vi è una grande area non edificata di interesse archeologico, confinante con la via Santa Maria Maggiore. Il progetto, già esitato in conferenza di servizi, prevede – come spiegato dall’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo – il miglioramento sismico del fabbricato, con la sostituzione della copertura, la realizzazione di scale e ascensore, la ricollocazione dei pavimenti e tutta una serie di opere tali da consentire appunto la destinazione d’uso a Museo delle tradizioni marinare.