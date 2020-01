Un momento d'oro per l'attrice campana Sarah Falanga.

L'interprete teatrale di tanti spettacoli sarà ancora tra i protagonisti della fiction L'amica Geniale, la seconda stagione della serie cult tratta dai romanzi di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo.

Vestirà ancora i panni di Maria Carracci.

Le prime due puntate andranno in anteprima al cinema come evento speciale dal 27 al 29 gennaio sul grande schermo.

E poi L'Amica Geniale 2 sarà in tv su Rai 1 da febbraio, dopo la settimana sanremese.

Ma la Falanga è molto popolare anche per Gomorra 4: ha infatti recitato in un'altra serie cult, già andata in onda su Sky, e prossimamente in chiaro sulle reti Rai, nel ruolo di Nella.

Questo momento appare come il coronamento di un lungo percorso lavorativo e formativo.

Sarah è attrice teatrale e cinematografica, cantante, performer da musical e doppiatrice. Fonda nel 2006 l'Accademia Magna Graecia del Parco Archeologico di Paestum, riconosciuta dal MiBACT, perseguendo il progetto ArcheoTeatro: le origini della storia... una storia per il teatro! Regista ed autrice di numerosi spettacoli prodotti per la valorizzazione dei beni archeologici, riceve numerosi riconoscimenti di critica e pubblico. Allieva di Andrea Camilleri, Vittorio Gassman, Turi Ferro, Massimo Ranieri, Tonino Conte, Gabriele Lavia, Tato Russo, Marco Sciaccaluga, Francesca de Sapio, (testimoniai del metodo Stanislavsky — Strasberg in Italia), Franco Carmelo Greco, Claudia Contin (sulla commedia dell'Arte), Lucia Allocca, Ruggiero Cappuccio, Lello Ferrara, Antonio Ferrante, Livio Galassi, Dario Fo.

Si specializza studiando il metodo Strasberg, presso l'Actor's Studio di New York. Didatta di tecniche teatrali, collabora con scuole di ogni ordine e grado, oltre a curare la direzione artistica dell'Accademia Magna Graecia, stretta da un accordo di valorizzazione esclusivo con il Parco Archeologico di Paestum.

Tra i ruoli teatrali si distingue per l'intepretazione di: Medea, Yerma, Perpetua (ne «I Promessi Sposi—Musical» di Tato Russo), Filumena Marturano ecc. Come doppiatrice, la ricordiamo come voce cantante di Marge Simpson e come attrice cinematografica/televisiva ne «I bastardi di Pizzofalcone», «ll peccato e la vergogna», «Gomorra 4», «Un posto al sole», «La squadra» ecc.