La 14.esima edizione di Danzainfiera, da giovedì 21 a domenica 25 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze

L'edizione 2019 metterà al centro le storie di danza, raccontando al pubblico la passione e la fatica di ballerini di ogni stile e addetti ai lavori, protagonisti del palcoscenico e del backstage. Tutti insieme, per quattro giorni, si riuniranno nel capoluogo toscano dove si alterneranno centinaia di lezioni e audizioni, spettacoli e contest, un'area espositiva con i grandi marchi e incontri con le più importanti stelle della danza.

Danzainfiera ospiterà oltre 200 lezioni, più di 50 tra audizioni, stage e master e più di 30 eventi coreografici tra concorsi, spettacoli, contest e rassegne. Sono oltre 180 gli espositori da tutto il mondo, che su una superfice di circa 65.000 mq all'interno della Fortezza da Basso di Firenze suddivisi tra vari padiglioni: il Padiglione Ghiaie sarà la porta di accesso a Danzainfiera, la Sala della Volta è dedicata al Master Vaganova con presentazioni e attività per insegnanti, il Padiglione Basilica ed il Padiglione Le Nazioni sono destinati al Concorso Expression IDA, la Palazzina Lorenese ospita alcune delle lezioni in programma, così come La Polveriera offre lezioni tecniche di supporto al danzatore, mentre al Rondino sono in programma lezioni e stage e nella Sala della Scherma stage ed audizioni.

Al Padiglione La Ronda i visitatori possono assistere a spettacoli, eventi speciali, esibizioni e rassegne.

Il Padiglione Spadolini sarà il cuore pulsante di Danzainfiera con tre piani dedicati interamente ad attività ed iniziative: al Piano Attico ben 6 aule ospitano lezioni, audizioni e stage, Baby Dance Area e Danze Aeree oltre ad ospitare scuole, compagnie, enti e federazioni. Al Piano Terra Info Point, Area Press, Area Web & Media Partner, Area Sfilate, Area Vip, Atelier Italia, e la grande selezioni di espositori commerciali.

Grandi novità per l'Area Urban che occupa il piano inferiore con ampliamento degli spazi.

Ma non è finita. Il Padiglione Cavaniglia ospita infatti l'Area Teatro con rassegne ed esibizioni di scuole, e gli spazi dedicati al Musical.

Nella passata edizione sono stati 175.000 i visitatori di età media tra i 12 ed i 25 anni. Quasi 3000 i buyer, con oltre 1000 scuole e compagnie iscritte.

Il sipario si aprirà domani pomeriggio alle 16 con il taglio del nastro alla presenza dell'assessore allo Sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, del coreografo Anthony Heinl e del Patron di Danzainfiera, Alessandro Sanesi.

Tra le nuove tendenze, grande attesa per Danza in Fascia, la danza delle mamme con i loro neonati e per la Nu-Dance, il primo ballo di coppia antistress, facile per tutti, su tutta la musica che più piace e con chi vuoi, uomo o donna.

In mostra ci saranno le opere realizzate dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze che saranno protagoniste della mostra l'Arte danza sulle punte e l'esposizione fotografica di Paolo Bonciani dedicata a Lindsay Kemp.

Tra i nomi più attesi a Firenze quest'anno ci saranno star del balletto mondiale come Evgenia Obraztsova, ballerina russa di fama internazionale, solista del Teatro Mariinsky dal 2002 e principal del Teatro Bolshoi di Mosca e l'étoile Lucia Lacarra. La ballerina spagnola, tra le ospiti più ricercate in tutto il mondo che ha ricoperto tutti i ruoli più importanti e oggi è direttore artistico del Victor Ullate Ballet di Madrid.

Lo spazio dedicato alla Tap Dance, in Italia conosciuta come tip tap, propone l'incontro con il pluricampione del mondo Daniel Léveillé per appassionarsi ancor più ad una danza un tempo solo presente nel musical of Broadway, oggi invece contaminata da tutti gli stili di danza e generi musicali.

Per la prima volta a Dif, attesissimo, il ballerino di hip hop Kenzo Alvares, guest dei più importanti contest in giro per il mondo.

