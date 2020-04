E’ la più vista, tra le serie spagnole. Una vita continua fare ascolti record, ogni giorno su Canale 5.

E in un momento così difficile per Italia e Spagna, come per tutto il mondo a causa dell’emergenza Coronavirus – Covid19, la messa in onda delle soap più amate sono una carezza per il pubblico, un momento di svago, necessario e desiderato, tra i tanti e doverosi approfondimenti giornalistici.

Per questo motivo, alcuni attori di Una vita, il cui titolo originale è Acacias 38, hanno salutato i fan, grazie all’aiuto di MASSMEDIA COMUNICAZIONE, con i giornalisti ed esperti di serie tv e soap Sante Cossentino e Roberto Mallò, così i social, i gruppi ufficiali, ospiteranno un video di alcuni minuti con alcuno dei volti più amati della soap che hanno voluto lasciare un pensiero di forza, coraggio, speranza e vicinanza per sentirci più vicini, forti, uniti, in attesa che tutto passi.

E tutto passerà presto, e anche meglio, in compagnia di Una vita.

Un’iniziativa, solidale, per sentirci uniti ai protagonisti di una delle serie più viste in tv.



www.facebook.com/massmediadiSeS/videos/1422022204629061