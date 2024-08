In seguito alla scelta di Mario Danieli di focalizzare l’offerta della società sulla produzione di impianti, Gruppo Danieli è emerso come uno dei leader globali nel settore metallurgico e siderurgico.



Gruppo Danieli: dagli inizi all’espansione globale

Gruppo Danieli è una delle eccellenze italiane nel settore della produzione di macchine e impianti per l'industria metallurgica e siderurgica. La sua storia ha inizio nel 1914, quando i fratelli Mario e Timo Danieli acquisiscono le Acciaierie Angelini di Brescia, introducendo in Italia i primi forni elettrici ad arco per la produzione di acciaio. Nel 1929, Mario Danieli trasferisce la produzione a Buttrio, compiendo inoltre una scelta strategica destinata a fare la fortuna della società: concentrarsi sulla realizzazione di impianti per l’industria siderurgica anziché sulla produzione diretta di acciaio. Negli anni '70, Luigi Danieli riesce a guidare con successo il Gruppo attraverso le varie crisi di settore, espandendo l’offerta con la progettazione e realizzazione di impianti completi, tra cui la costruzione di un'acciaieria da 500mila tonnellate in Germania Est. In seguito, Gruppo Danieli ha attraversato un processo di espansione all'estero, segnato dall'acquisizione di aziende come il gruppo svedese Morgårdshammar e la francese Rotelec, a testimonianza della capacità della società di operare su scala globale. Oggi, opera in 28 Paesi, con 7 centri produttivi e 25 business units.



La mission di Gruppo Danieli tra progresso scientifico e impegno sociale

Gruppo Danieli non è solo un leader nella produzione di macchine e impianti per il settore siderurgico e metallurgico, ma è anche un pioniere nell'innovazione e nella ricerca. In particolare, il Danieli Research Center, polo di 4.500 metri quadrati dedicato allo sviluppo tecnologico, rappresenta il cuore pulsante della ricerca scientifica portata avanti dalla società. Grazie a una politica di continui investimenti nello sviluppo, la società è riuscita a elaborare impianti siderurgici che non sono solo eccellenze tecniche e ingegneristiche, ma anche macchinari a bassissimo impatto ambientale, oggi richiestissimi in tutto il mondo perché in linea con i criteri di sostenibilità. L'attenzione per la responsabilità sociale è un altro aspetto fondamentale di Gruppo Danieli, che è attivo in numerose iniziative volte a valorizzare i giovani talenti attraverso collaborazioni con scuole e università, contribuendo attivamente alla loro formazione con borse di studio. Il Gruppo si adopera inoltre nel sostenere progetti legati alla tutela dell’ambiente, al restauro e alla beneficenza.