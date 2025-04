Seduta proficua per il Consiglio comunale, che in seconda convocazione (12 presenti) ha approvato con 11 voti favorevoli e 1 astenuto (Maisano) un debito fuori bilancio per l’importo di € 6.480,00 derivante da una sentenza esecutiva della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina.

In seguito, con identico risultato e dichiarazione d’immediata esecutività, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 per l’importo complessivo di € 188.000,00 discendente da una variazione da apportare a capitoli di bilancio, in entrata ed uscita, di € 62.500, per movimentare un intervento della Regione Siciliana a valere come finanziamento per interventi su bambini e famiglie; di € 96.449, finanziati dal PNRR per progettazione; di € 30.000, quale contributo economico finalizzato alla implementazione del sistema RAI.

Via libera anche al “Piano comunale amianto”. Ad unanimità poi sono stati riconosciuti altri due debiti fuori bilancio: uno di € 1.315,60, derivante da sentenza del T.A.R. di Catania; l’altro di € 418,60 da sentenza esecutiva della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina. Per tutte le delibere interessanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio è stata prevista la trasmissione alla Corte dei Conti. Al momento d’iniziare la trattazione delle tre residue mozioni del Consigliere Massimo Bagli, è invece mancato il numero legale e dunque la sessione si è chiusa.

Il giorno di Pasquetta sarà effettuata regolarmente la raccolta dei rifiuti: pertanto nella serata di domenica 20 aprile dovrà essere conferita la frazione umido per consentire alla Caruter, la mattina successiva, di procedere regolarmente al ritiro dei sacchetti, così come previsto dal calendario. Per quel che concerne invece il Centro di raccolta comunale (C.C.R.) rimarrà chiuso sia il giorno di Pasqua, sia lunedì 21.