Ecco a Voi "Sorella di Perfezione", il mio ultimo parto, un parto difficile ma che sono sicuro mi darà tante soddisfazioni.

Per realizzare questo libro di poesie ho impiegato ben quattro anni. La poesia è un'arte difficile. Bisogna lavorare sodo su ogni lirica. Le poesie hanno bisogno di essere prima abbozzate e poi rifinite. Solo di rado una poesia nasce perfetta nel momento in cui il poeta la mette nero su bianco.

Non mi dico poeta, non mi cingo il capo d'alloro. Perché? È giusto che siano i lettori e i critici a dire se sono meritevole del titolo di poeta, un titolo che è un onore ma anche un enorme onere.

"Sorella di Perfezione" sarà disponibile in libreria a partire dal 29 maggio in tuti i maggiori Store online e in libreria. Prezzo di copertina 18 €, 230 pagine. Illustrazione di Valeria Chatterly Rosenkreuz.

Non posso non ringraziare tutto lo staff LFA Publisher. Sono stato ottimamente seguito, passo dopo passo, nella correzione delle bozze, e l'impaginatore e grafico Alessio Simeone ha avuto davvero una pazienza infinita. Ha accontentato tutti i miei capricci, chiamiamoli pure così. Il mio stile è non poco particolare. E i temi che tratto sono importanti, forma e sostanza si sposano.

Grazie di tutto cuore a LFA publisher che ha creduto in questa mia opera.

"Sorella di perfezione" è la mia opera poetica più completa e complessa. Forse non ho raggiunto la perfezione, ma credo d'esserci andato vicino.

COMING SOON

Appena terminata l'edizione 2025 del Salone Internazionale del Libro di Torino, che per noi è stato un successo incredibile, ci tuffiamo immediatamente nell'attualità con una nuova uscita, infatti il 29 c.m. sarà in distribuzione una Silloge particolarissima:

SORELLA DI PERFEZIONE di Giuseppe Iannozzi.



SINOSSI

"Sorella di Perfezione" offre al lettore poesie che trattano molteplici temi: amore, amicizia, erotismo, vita, morte, tristezza, solitudine, paranoia, ossessione, spiritualità. L’autore Giuseppe Iannozzi è stato influenzato da molti poeti, classici e contemporanei: Catullo, John Keats, Edgar Allan Poe, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Federico García Lorca, William B. Yeats, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Charles Bukowski, Paul Celan, José Saramago, Bob Dylan, Leonard Cohen, etc.

Le poesie di Giuseppe Iannozzi sono veri e propri quadri, ogni lirica racconta una storia. La nostra esistenza terrena non ci offre certezze che si possano definire assolute. L’autore è consapevole che l’amore non è eterno, perché troppi sono gli sbalzi d’umore e i capricci dell’umanità. In "Sorella di Perfezione", Giuseppe Iannozzi mette in luce la fragilità dei sentimenti e la caducità della vita umana. In questa raccolta di poesie non troverete risposte che possano lenire il dolore esistenziale che ognuno di noi, giorno dopo giorno, deve affrontare, ma imparerete a interrogare il vostro IO, quello più profondo e oscuro.

L'AUTORE

Giuseppe Iannozzi (Torino, 1972) è scrittore, giornalista, critico letterario e blogger. È autore dei romanzi Angeli caduti (Cicorivolta edizioni, 2012), L’ultimo segreto di Nietzsche (Cicorivolta edizioni, 2013), La cattiva strada (Cicorivolta edizioni, 2014), La lebbra (Il Foglio Letterario Edizioni, 2013). Nel 2016 ha curato e tradotto gli apocrifi bukowskiani Bukowski, racconta! (Il Foglio Letterario Edizioni, 2016); nel 2017 ha pubblicato la sua prima antologia poetica, Donne e parole. Sulle orme di Leonard Cohen (Il Foglio Letterario Edizioni). A fine dicembre 2017 è uscito Il male peggiore. Storie di scrittori e di donne (Il Foglio Letterario Edizioni). Attualmente collabora con diverse testate online e non.

"Sorella di Perfezione" - Impaginazione & grafica di Alessio Simeone.

