Milano, 26 maggio 2025 – Herbalife, azienda leader nel settore del benessere, brand n.1 al mondo nell'alimentazione per il benessere e uno stile di vita attivo, sarà anche quest’anno Title Sponsor del Campionato Italiano Assoluto di Nuoto Artistico, in programma da giovedì 29 marzo a domenica 1° giugno allo Stadio del Nuoto Cuneo.

Herbalife è da oltre dieci anni a fianco della Federazione Italiana Nuoto (FIN) come Fornitore Ufficiale e supporta in particolare questo evento dedicato al Nuoto Artistico che vedrà confrontarsi a Cuneo gli atleti più promettenti in questa disciplina. La FIN promuove, organizza, disciplina e diffonde le discipline natatorie in Italia e all'estero.

Il “Campionato Assoluto Herbalife di Nuoto Artistico” vedrà gareggiare i più promettenti sincronette italiani e fungerà da selezione per gli atleti migliori che rappresenteranno l’Italia nelle più importanti gare sportive internazionali di nuoto artistico, una disciplina unica nel suo genere che richiede capacità acquatiche, forza, resistenza, flessibilità, grazia, abilità artistica, oltre a coordinazione dei tempi e padronanza dell'apnea subacquea. Le prime giornate saranno dedicate alle prove e alle eliminatorie, in particolare venerdì 30 maggio ci sarà la finale acrobatica, sabato 31 maggio sarà la volta delle finali dei Doppi femminili e Mixed e, domenica 1° giugno si terrà la finale a squadre, seguita dai singoli femminili e maschili.

La partnership pluriennale con FIN conferma il legame tra Herbalife e il mondo dello sport. L’azienda da oltre 40 anni è impegnata sia nella ricerca e sviluppo di prodotti scientificamente sviluppati per la corretta integrazione, sia nella sponsorizzazione di atleti, squadre ed eventi sportivi in tutto il mondo. Herbalife sponsorizza nel mondo oltre 150 tra atleti e squadre in oltre 40 sport e 5 comitati olimpici. In Italia, dal 2016, Herbalife è a fianco del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dei campioni dell’Italia Team, in qualità di Sponsor Ufficiale.

Grazie all’accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026, Herbalife sarà Official Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In occasione di questo grande e importante evento nel nostro paese, sono entrati a far parte del TeamH24, anche il pattinatore artistico su ghiaccio Matteo Rizzo e lo sciatore paralimpico Federico Pelizzari, che insieme ad Arianna Fontana gareggeranno alle Olimpiadi invernali.

Con la sua linea dedicata alla nutrizione sportiva Herbalife24, Herbalife si pone a fianco di tutti gli appassionati di fitness, dai principianti agli atleti professionisti. Grazie a questa linea, l'azienda supporta gli sportivi nel raggiungimento dei loro obiettivi, fornendo prodotti specifici che ottimizzano gli allenamenti, favoriscono il mantenimento della massa muscolare e accelerano il recupero post-allenamento. Oltre al CONI e alla Federazione Italiana Nuoto (FIN), in Italia Herbalife è anche sponsor ufficiale della Divisione Calcio a 5.