Anticipato dal singolo "La Piccola Gente", "I Bambini sanno tutto" e "L'Ultima Offensiva", Dario Leoni, con il progetto Leoni, pubblica per la Ghost Record Label, l'album di debutto dal titolo "L'Ultima Offensiva" disponibile in digitale via Awal/The Orchad/Sony Music/Crashsound Distribution.

L’ULTIMA OFFENSIVA è il primo album del progetto LEONI.

Registrato con Mirko Tinella presso i REC LAB Studios di Buccinasco (MI) con la collaborazione di Larsen Premoli al Sound Design, Mix e Mastering, ‘LULTIMA OFFENSIVA’ è musica pe(n)sante e pulsante che fa della varietà la sua omogeneità e della ricerca una sua caratteristica.

Partendo da solide radici Rock/Metal ci accompagna con incursioni nel Pop o nel metal più estremo pur mantenendo uno stile e una coerenza chiaramente riconoscibili e frutto anche della trentennale esperienza di Dario.

Musica per i condannati, musica per la piccola gente, musica che è un’offensiva, musica riconoscente. Danza di idee contrapposta a quella dei corpi, danza di pensieri che non temono anticorpi. Proiettato al futuro ma con solide radici nella tradizione del Rock Italiano (vissuto in prima persona da Dario fin dagli anni ‘90) l’album si vuole inoltre distinguere per la scelta del cantato in italiano e per una particolare cura riservata alle tematiche e ai testi. Testi in cui Dario racconta quello che è il suo (e probabilmente anche il nostro) vissuto in un mondo sempre più complesso dove però la centralità rimane la persona (noi) con i suoi pensieri, le sue paure, le sue speranze e il suo rapportarsi con la vita che la circonda e la pervade. Uno sguardo spesso duro e critico su quelli che sono i problemi dell’uomo e della società odierna ma con la consapevolezza che sta a noi essere il meglio del nostro possibile.

L’ULTIMA OFFENSIVA è un viaggio in 12 piccole storie.

Prendetevi il vostro tempo (altra cosa che dobbiamo reimparare a fare), mettetevi comodi, chiudete gli occhi e partite con LEONI in questo viaggio.

Streaming

https://open.spotify.com/intl-it/album/3X8ZiOxa1Tv2CmQiCMDqra?si=3R8sHayHSxaoR3aJISUNXQ

LEONI è il nuovo progetto di 𝗗𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗶 (polistrumentista e autore/compositore attivo dal 1990 prima con i Pounder e dal 2002 con i VersozerO) con 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮 (attore, regista, presente nel cast del musical 'Dracula Opera Rock' della P.F.M. e cantante già con Bejelit, Aeternal Seprium, Sound Storm e VersozerO) alla voce.