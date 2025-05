Sala stampa vaticana, comunicato stampa - Questa mattina [domenica 11 Maggio 2025, ndr], al termine della recita del Regina Caeli dalla Loggia delle Benedizioni, il Santo Padre Leone XIV – alla presenza del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, S.Em.za Card. Kevin Joseph Farrell, del Segretario di Stato, S.Em.za Card. Pietro Parolin, del Sostituto per gli Affari Generali, S.E. Mons. Edgar Peña Parra, del Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, e del Reggente della Casa Pontificia, Mons. Leonardo Sapienza – ha riaperto l’appartamento papale del Palazzo Apostolico, rimuovendo i sigilli apposti nel pomeriggio del 21 aprile 2025, in seguito alla morte di Papa Francesco.