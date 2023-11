L'IDF, mercoledì, ha comunicato che stava effettuando un'azione contro "i terroristi di Hamas asserragliati nell'ospedale Al Shifa di Gaza", dopo averli ripetutamente esortati ad arrendersi per non mettere in pericolo i civili palestinesi che si trovavano ancora all'interno del grande complesso ospedaliero. In una nota, l'esercito ha spiegato: "Sulla base di informazioni di intelligence e di necessità operative, unità delle Forze di Difesa israeliane stanno effettuando un'operazione precisa e mirata contro Hamas in un'area specifica dell'ospedale di Al Shifa. Le forze israeliane includono squadre mediche e personale di lingua araba che hanno seguito una formazione specifica per prepararsi a questo ambiente complesso e sensibile affinché non vengano causati danni a civili". Il portavoce militare Peter Lerner ha detto alla CNN che il complesso è “un fulcro centrale delle operazioni di Hamas”. Martedì gli Stati Uniti hanno detto che la loro intelligence avvalora queste conclusioni di Israele. Durante l'operazione "precisa e mirata" all'interno dell'ospedale Al Shifa di Gaza, i blindati delle Forze di Difesa israeliane hanno portate all'interno del complesso ospedaliero incubatrici per neonati, alimenti per bambini e forniture mediche. Martedì sera il portavoce delle Forze di Difesa israeliane Daniel Hagari ha ribadito che gli ospedali nella striscia di Gaza rischiano di perdere il loro status di luoghi protetti dal diritto di guerra internazionale a causa dell'uso dei loro locali da parte di Hamas per attività militari e terroristiche. "Nelle scorse settimane – ha detto Hagari in conferenza stampa – abbiamo sottolineato più e più volte che, a causa dell'utilizzo degli ospedali da parte di Hamas per scopi militari, tali siti perderanno la protezione speciale presso la Corte Internazionale. Siamo costretti a operare in modo mirato e attento contro strutture terroristiche di Hamas dentro gli ospedali. Chiediamo agli operativi di Hamas che si nascondono negli ospedali di arrendersi per non mettere in pericolo coloro che si trovano all'interno". Il portavoce ha detto che martedì l'ospedale Al-Quds di Gaza ha completato lo sgombero. Alcuni giorni fa, terroristi di Hamas avevano aperto il fuoco contro i soldati israeliani dai locali di quell'ospedale. Le Forze di Difesa israeliane ritengono inoltre che Hamas abbia tenuto degli ostaggi nell'ospedale pediatrico Rantisi e che abbia una rete di tunnel terroristici sotto l'ospedale indonesiano. I terroristi hanno aperto il fuoco contro le truppe anche dall'ospedale Sheikh Hamad. "Hamas usa ospedali e pazienti come scudo umano – ha detto il portavoce militare – Il mondo deve sapere cosa fa Hamas negli ospedali e noi continueremo a denunciare questi i crimini".

Questo è quanto riporta Times of Israel, una delle fonti approvate e raccomandate dalle lobby sioniste, Aipac in testa, a giustificazione dell'enensimo crimine di guerra commesso da Israele in complicità con gli Stati Uniti, il cui attuale presidente Joe Biden, sotto evidente ricatto del Congresso finanziato e pertanto sotto stretto controllo dei sionisti, approva e giustifica il genocidio in atto a Gaza.

Queste le sue ultime farneticanti dichiarazioni al riguardo...

Intanto, il raid delle forze israeliane all'ospedale Al-Shifa continua per il secondo giorno consecutivo, con fonti del governo e dell'esercito che fanno eco alle affermazioni a secondo cui Hamas stava usando l'ospedale come centro di comando.

Mercoledì, l'esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra tre borsoni, ciascuno contenente un fucile d'assalto, granate, uniformi di Hamas e giubbotti antiproiettile che afferma di aver trovato all'interno del complesso dell'ospedale.

Mustafa Barghouti, segretario generale dell'Iniziativa Nazionale Palestinese, ha logicamente fatto notare che ciò che Israele ha mostrato nel video avrebbe potuto facilmente essere stato piazzato dall'esercito stesso.

Adesso i militari israeliani hanno iniziato a colpire l'ennesimo presunto centro operativo di Hamas... stavolta all'interno dell'ospedale Ahli Arab. il cui perimetro è sotto attacco, tanto da far ritenere che anche quella struttura sarà obiettivo di un prossimo raid.

An Al Jazeera digital investigation found no grounds to the Israeli forces claim that there is a Hamas tunnel under Gaza's Sheikh Hamad Hospital ⤵️ pic.twitter.com/4640OprGwk — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 7, 2023

Ma i bombardamenti, non riguardano solo il nord della Striscia, ma anche il sud (zona sicura!!!), dove un volantinaggio di queste ore invita i palestinesi residenti e rifugiati a Khan Younis a spostarsi ad un'area all'altra della città... già pesantemente bombardata e in buona parte distrutta, a conferma di quali siano le vere intenzioni dello Stato sionista di Israele: trasformare la Striscia di Gaza in un cumulo di macerie per renderla invivibile ai sopravvissuti palestinesi, in modo che siano costretti a trasferirsi in un altro luogo, cioè l'Egitto.

Tra l'altro è ciò che ha detto un paio di giorni fa uno dei tanti delinquenti che fanno parte del governo Netanyahu, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, affermando che la "migrazione volontaria" dei palestinesi da Gaza è la "giusta soluzione umanitaria" per l'enclave. Smotrich ha fatto tale affermazione sulla scia di quanto già avevano dichiarato i membri della Knesset Danny Danon, ex ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, e Ram Ben-Barak, ex vicedirettore del Mossad, che lunedì, sul Wall Street Journal, avevano suggerito di spostare la popolazione di Gaza nelle nazioni che sarebbero pronte ad accoglierla.

L'attuale genocidio non ha cambiato di una virgola ciò che i criminali sionisti hanno sempre fatto a Gerusalemme est, in Cisgiordania e a Gaza, con il supporto criminale degli stati Uniti. Quindi, niente di nuovo da quel lato, salvo l'aumento esponenziali dei crimi commessi da Israele e l'aumento esponenziale degli Stati Uniti nel voler supportare tali crimini.

Quello che invece ha certificato senza alcuna possibilità di smentita è sia la totale inutilità delle Nazioni Unite, sia l'assoluta inesistenza e la completa stupidità, dal punto di vista politico, dell'Europa, con i vertici di Bruxelles e la maggioranza dei leader dei suoi Paesi membri che plaudono soddisfatti al genocidio in atto a Gaza, mentre, per molto meno, si strappano i capelli per condannare l'invasione russa in Ucraina.





