Tutti noi dovremmo avere un promemoria che ci ricorda quanto sia importante continuare ad andare avanti e fare ciò che amiamo, perseguendo i nostri sogni e i nostri obiettivi e superando tutti gli ostacoli che la vita ci pone dinanzi, non importa in quale angolo del mondo ci troviamo. Tutto questo ha un nome, perseveranza, ed è anche il titolo della canzone di Don Pasquale Ferone, sacerdote della provincia di Napoli che diffonde l’amore e la fede verso Dio attraverso la sua musica dolce e accogliente.

Nelle parole di Don Pasquale Ferone si può sentire la sincerità e il calore della sua musica, capace di arrivare senza filtri dritta al cuore dei suoi ascoltatori. Nelle strofe iniziali l’artista ci invita a ricercare e trovare la pace dentro di noi, perché ogni persona nel suo piccolo sta combattendo la sua battaglia.

Ma quella pace non può essere perseguita senza il Signore, che deve essere la meta finale del nostro percorso, qualunque esso sia. Don Pasquale Ferone, pur facendo musica solare e positiva, guarda in faccia alla realtà e rivela che nel cammino della vita inevitabilmente ci imbatteremo in ostacoli che renderanno il percorso più arduo e irto dei pericoli.

Ed è proprio nei momenti bui della vita che dobbiamo essere perseveranti, riponendo completamente la nostra fiducia in Dio.

Se apriamo il nostro cuore al Signore, potremo gustare la ricchezza dell’amore, un sentimento così dolce ma allo stesso tempo così complesso. Tuttavia molto spesso siamo proprio noi a complicare l’amore, benché amare sia una delle cose più belle e naturali che esistano.

Don Pasquale ci invita a non cercare quello che non durerà, facendo riferimento probabilmente ai beni terreni che sono effimeri e che hanno una durata limitata nel tempo. Ciò che ci deve interessare è la vita eterna e per raggiungerla la strada è una sola: il Signore.

Ecco perché dobbiamo tenere lo sguardo sempre rivolto verso di Lui, poiché solo così possiamo riuscire nella vita e raggiungere la felicità.

“Perseveranza” è uno dei primi brani a sfondo religioso realizzato da Don Ferone, che diffonde la parola di Dio tramite la musica, riuscendo a raggiungere intere generazioni, dai giovani ai più anziani. Sin da ragazzino sviluppa una forte passione per la musica, infatti a 15 anni già impara a suonare la chitarra animando le celebrazioni e gli incontri di preghiera carismatica nella parrocchia.

BIOGRAFIA

Don Pasquale Ferone è un sacerdote della provincia di Napoli con una profonda passione per la musica, in particolare per la composizione di brani di ispirazione cristiana. Fin dalla sua infanzia, ha frequentato assiduamente la chiesa con la sua famiglia. All'età di 15 anni, ha imparato a suonare la chitarra, diventando presto un animatore nelle celebrazioni e negli incontri di preghiera carismatica nella sua parrocchia.

Nel 1998, ha risposto alla sua chiamata diventando sacerdote, continuando nel contempo a coltivare la sua passione per la musica.

Dal 2017, Don Pasquale ha iniziato a comporre musica di ispirazione cristiana, diventando nel frattempo parroco nella provincia e nella periferia di Napoli. Tra i suoi lavori figurano album come "Certezza", "Confidenza", "Come roccia", "Il dono della Vita" e "Fedeltà". Ha anche pubblicato singoli come "Fiducia", "Guarda il Cielo" e "Gioia immensa sarà".

Attualmente, ha all'attivo 50 brani di evangelizzazione e lode, tutti disponibili su piattaforme digitali e servizi di streaming.

