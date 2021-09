Al MotorLand di Aragon per l'omonimo Gran Premio di MotoGP, allo spengersi dei semafori Bagnaia (Ducati) scatta subito in testa inseguito dal compagno di squadra Jack Miller, con Marc Marquez (Honda) che poco dopo supera l'australiano prendendosi il secondo posto.

La coppia ha condotto tutto il gran premio mettendo in scena una gara nella gara, mentre il resto dei piloti hanno battagliato tra loro solo per le posizioni di rincalzo.

Marquez, resosi contro che sui rettilinei di Aragon la sua Honda non avrebbe potuto allungare sulla ben più veloce Ducati, ha atteso gli ultimi giri per piazzare il colpo decisivo sperando che l'usura delle gomme dell'avversario avrebbe potuto dargli il vantaggio minimo necessario per allungare nel tratto misto.

Così, a quattro giri dalla fine, lo spagnolo si è incollato alla gomma posteriore di Bagnaia, alla ricerca della prima vittoria in MotoGP. I due piloti hanno duellato fino alla fine con una serie di sorpassi e controsorpassi, con l'italiano che è riuscito sempre a replicare ogni volta che Marquez provava a portare la sua Honda in testa, finché all'ultimo giro il pilota della Honda va lungo e Bagnaia riesce a tagliare il traguardo senza più patemi.

Joan Mir (Suzuki), ancora una volta, recupera posizioni in gara e taglia il traguardo al terzo posto. Aleix Espargaro (Aprilia) è quarto davanti a Miller, mentre quinto è un fantastico Enea Bastianini, che con la sua Avintia Esponsorama conquista il suo miglior piazzamento in MotoGP.

Binder (KTM) finisce settimo davanti a Quartararo (Yamaha) in difficoltà fin dai primi giri, con Martin (Pramac) e Nakagami (LCR Honda) che chiudono la classifica dei primi 10.

Nonostante la pessima gara, Quartararo resta in testa al mondiale con 214 punti, seguito da Bagnaia che riduce il distacco portandosi a 161 e da Mir con 157. Zarco, oggi lontano dalle prime posizioni e dalla zona punti per problemi fisici, resta quarto a 137, mentre Miller si porta a 129, al 5° posto.

Il prossimo appuntamento per la MotoGP è tra una settima sul circuito di Misano per il Gran Premio di San Marino e della riviera di Rimini.





Crediti immagine: twitter.com/ducaticorse/status/1437044317152059392