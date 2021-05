Difficile dire quale delle due sia la notizia più importante in relazione alle qualifiche del GP di Monaco di Formula 1. Nel dubbio, prendiamo quella che fa certamente più piacere ai tifosi italiani, la pole della Ferrari di Charles Leclerc con il tempo di 1:10:346, nonostante abbia poi terminato la gara contro le barriere, danneggiando seriamente tutta la fiancata destra della sua vettura.

Un risultato per nulla casuale quello del pilota monegasco, perché diretta conseguenza di ciò che la scuderia di Maranello aveva già messo in mostra nelle libere, compresa la terza sessione di sabato. A ulteriore dimostrazione che "la Ferrari va" è anche il quarto tempo dell'altro pilota della "rossa", lo spagnolo Sainz, che partirà dalla seconda fila.

A oltre 2 decimi, invece, la Red Bull di Verstappen che non è riuscito, nonostante le dichiarazioni di giovedì, a chiudere del tutto il gap con la Ferrari, mentre terzo, praticamente con lo stesso tempo dell'olandese, troviamo Valtteri Bottas con la prima delle due Mercedes.

Ed è proprio questa l'altra notizia di giornata, il settimo tempo di Hamilton, a oltre mezzo secondo da Leclerc, e che per questo domenica prenderà il via dalla seconda casella della quarta fila. Un fine settimana difficile per il pilota inglese che, per la prima volta da anni, non ha trovato la configurazione per bilanciare al meglio la sua vettura, combattendo con la mancanza di aderenza causata dalla difficoltà nel non riuscire a portare le gomme anteriori alla giusta temperatura.

Le qualifiche si sono chiuse in anticipo di un paio di minuti, impedendo ad una parte dei piloti in pista di completare un secondo tentativo nella Q3. Tutta colpa di Leclerc che, mentre completava il secondo settore del suo ultimo giro, con la ruota anteriore destra della sua Ferrari sbatte leggermente sulla barriera all'ingresso della seconda chicane alla piscina. L'impatto è sufficiente a piegare la ruota, la vettura va dritta sul cordolo alla sinistra e successivamente va schiantarsi sulle barriere alla destra, danneggiando tutta la fiancata.

Not how Charles Leclerc would have expected to take his eighth pole position 😱#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/1Dq2Sg4Y7Q — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

"È un peccato finire contro il muro", ha detto Leclerc, "ma allo stesso tempo sono incredibilmente felice del mio primo giro cronometrato. Il primo settore non è andato bene, ma ho fatto molto bene nel secondo e nel terzo".

Va però ricordato che c'è il rischio che Leclerc possa perdere la prima posizione al via. Infatti, se il cambio della sua Ferrari dovesse essersi danneggiato nell'impatto tanto da dover essere sostituito, il monegasco dovrà scalare sulla griglia di partenza di ben 5 posizioni.

