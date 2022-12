Da un’iniziativa dei volontari della Chiesa di Scientology di Padova una serata all’insegna della buona musica e della beneficienza.

In occasione della giornata mondiale dei diritti umani indetta dalle Nazioni Unite per il 10 dicembre e visto l’avvicinarsi del Natale, la Chiesa di Scientology di Padova dà spazio ad un’iniziativa caritatevole rivolgendo un pensiero speciale alle famiglie meno fortunate della città.

Venerdì 16 dicembre alle ore 20:00 presso la sala della comunità di Villa Francesconi Lanza si terrà un evento di solidarietà. In segno di rispetto dell'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani secondo cui “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente..., con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, ... la Chiesa vuole donare capi di abbigliamento, articoli per la casa e il classico panettone o pandoro. I doni raccolti da cittadini, negozianti e aziende sono impacchettati e verranno distribuiti direttamente ad amministratori, associazioni e parrocchie che pensano poi alla consegna.

Da più di 20 anni i volontari della comunità di Scientology sono impegnati a raccogliere doni da distribuire; inizialmente erano solamente persone più anziane oppure ospiti delle case di riposo, da qualche anno però l’attività si è estesa alle famiglie che per la crisi si son trovate in difficoltà.

Per la serata a disposizione del pubblico l’ampio centro informativo interamente dedicato per la giornata al tema dei diritti umani con pannelli informativi e video divulgativi della campagna di sensibilizzazione sponsorizzata dalla Chiesa di Scientology.La difesa di ogni gruppo vulnerabile, dalle persone con disabilità ai migranti, passando per le comunità indigene e le persone che soffrono sotto la soglia di povertà, inizia innanzitutto da noi, e dal nostro operato.

“Aspettando il Natale” sarà anche una lieta occasione per ascoltare la voce della cantante Alice Bordigato, la musica classica del pianista Williams Liao e per degustare il ricco buffet di dolci.

La serata vuole essere un momento per ricordare il valore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fondamentali, per prendersi cura di chi ha bisogno ed è vicino a noi ma anche un’occasione di convivialità.

Dalle 19:30 apertura porte con dolci natalizi, alle 20.00 inizio dell’evento e Concerto “Aspettando il Natale”





Villa Lanza, sede della Chiesa di Scientology di Padova, via Pontevigodarzere, 10.

Per informazioni 049 8756317 o 347 8493534.

L’iniziativa è aperta a chiunque voglia condividere questo momento di socialità aspettando il Natale.