Le previsioni per la categoria Miglior regia sono elaborate incrociando i verdetti dei numerosi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani che scandiscono i tempi dell'Awards Season che porterà alla Notte gli Oscar.

Sulla base di questi riconoscimenti parte favorito il regista sudcoreano Bong Joon - ho per Parasite inseguito da Martin Scorsese per The Irishman.

Più distanziati gli altri due: Quentin Tarantino (C'era una volta a Hollywood) e Sam Mendes (1917). La gara si fa più dura per l'ultimo posto, secondo noi vacante, che vede ben 5 registi uno contro l'altro: da Greta Gerwig per l'adattamento del classico Piccole Donne a James Mangold per Le Mans 66' - La grande sfida.