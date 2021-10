Esce il 6 ottobre Quartetto d'archi n. 14 in sol maggiore K 387, Mov. 1 Allegro vivace assai nell’esecuzione del Quartetto Eos.

Le note di Mozart nel Parco degli Acquedotti di Roma.

Nel 1782 Mozart ha donato al mondo il Quartetto d'archi n. 14 in sol maggiore K 387; nel 2021 il primo movimento del quartetto - Mov. 1 Allegro vivace assai – splende di luce nuova nell’esecuzione di quattro giovani musicisti, il pluripremiato Quartetto Eos. Il brano esce il 6 ottobre su tutte le piattaforme digitali e, sul loro canale Youtube ufficiale, è disponibile il videoclip tratto dalla performance dell’ensemble, vincitore della categoria “I love Mozart” nell’ambito di LAZIOSound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per sostenere la produzione, promozione, distribuzione e l’internazionalizzazione dei giovani musicisti Under35.

Mozart, genio musicale ed enfant prodige, compose il Quartetto d'archi n. 14 in sol maggiore K 387 quando aveva 26 anni: un talento Under35 ante litteram che ancora oggi è modello ed ispirazione per giovani musicisti di tutto il mondo. Con la freschezza e l’energia della loro giovane età e con un’esecuzione precisa e appassionata, il Quartetto Eos dona nuova linfa a una delle composizioni più audaci e sperimentali di Mozart che, nata nei palazzi della Vienna del ‘700, nel videoclip risuona nel Parco degli Acquedotti di Roma come un ritorno alla vita, in un luogo dove l’antichità delle rovine si fonde al cuore pulsante della Capitale e che simbolicamente si fa crocevia fra passato e futuro.

“La scelta di questo repertorio, al di là della purezza di espressione e chiarezza del linguaggio musicale, è stata dettata dal significato che può avere in relazione al periodo storico che abbiamo vissuto” hanno dichiarato i quattro giovani talenti del Quartetto Eos “Un quartetto di rinascita, gioia, vivacità e colori, elementi che ci sono mancati nell'ultimo anno e mezzo. Il nostro obiettivo era quello di ritornare a vivere e ad emozionarci della nostra musica in un contesto dove l'arte sembrava dimenticata. Con questo quartetto abbiamo cercato racchiudere e portare in musica la nostra rinascita”

Formatosi nel 2016 all'interno del Conservatorio S. Cecilia di Roma, il Quartetto Eos è composto da Elia Chiesa (violino), Giacomo Del Papa (violino), Alessandro Aqui (viola) e Silvia Ancarani (violoncello). L’ensemble si è subito imposto all’attenzione del mondo musicale per la freschezza e la profondità delle proprie interpretazioni, aggiudicandosi numerosi premi in competizioni internazionali e nazionali: nel 2018 il “Premio Farulli” nell’ambito del premio “Franco Abbiati”, il primo premio all’Orpheus Competition di Winterthur (2020) e la vittoria nella categoria “I Love Mozart” nel concorso di LAZIOSound indetto dalla Regione Lazio.

LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.



Link videoclip: www.youtube.com/watch?v=QfV1ZqVQ8uk