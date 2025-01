Dopo il successo dello scorso anno, Adriano Formoso ritorna sul palco del Teatro San Babila di Milano sabato 25 Gennaio 2025 alle ore 20,00 con una nuova edizione del suo acclamato Formoso Therapy Show.

Il musicista, ricercatore, fondatore della Neuropsicofonia, psicologo e psicoterapeuta ci invita a prepararci a una nuova esperienza unica e travolgente pronta a conquistare di nuovo il pubblico milanese!

Il Formoso Therapy Show è uno spettacolo che ha fatto e farà ancora divertire, riflettere e sognare, un viaggio terapeutico tra musica, comicità e introspezione che vi terrà incollati alla poltrona. Con la genialità e il carisma inconfondibile di Adriano Formoso, il maestro della canzone terapeutica, lo show vi guiderà in un’esperienza in cui si ride, si riflette, ci si commuove, ci si sente parte di un fantastico gruppo che condivide valori, situazioni

surreali e momenti di pura magia teatrale.

Il Formoso Therapy Show è stato ritenuto dalla critica “uno straordinario evento musicale e formativo ispirato al mondo della psicologia e psicoterapia nel quale l’autore, trattando temi fondamentali della materia ha offerto al pubblico quelle conoscenze necessarie per il proprio benessere psicologico”.

Il 25 Gennaio 2025 ci sarà un’ulteriore occasione per tutti gli appassionati e non, di vivere un’esperienza clinico/artistico attraverso spiegazioni, immagini e canzoni del cantautore milanese con strumenti accordati a 432 Hz, composizioni che Formoso realizza attraverso gli assunti di base della Neuropsicofonia (lo studio degli effetti di determinate stimolazioni acustiche sul cervello e sul corpo umano).

Le canzoni di questo artista poliedrico sono spesso ispirate da temi inerenti alle varie fasi dell’esistenza della persona offrendo l’opportunità di riflettere su se stessi a partire dallo stile di attaccamento nella nostra infanzia e di come questo abbia condizionano il nostro sviluppo e il nostro diventare adulti. Una medicina per l’anima in forma di canzone.

Così Adriano Formoso ha spiega la sua mission in una recente intervista: «Viviamo in un mondo preso in prestito da quelli che verranno e tutto quello che ho acquisito nella vita attraverso studi, ricerche e apprendimento dall’esperienza, vorrei condividerlo con le persone che incontro. Alla fine di questa esperienza terrena vorrei lasciare a qualcuno una testimonianza di quello che ho elaborato attraverso il mio lavoro e la mia esperienza umana, sia in ambito clinico che artistico, un’esperienza che ho accolto sin da bambino come un dono divino di passaggio attraverso me. Così ho voluto realizzare

qualcosa di spettacolare per incontrare e offrire agli altri quanto ritengo prezioso, indipendentemente dal sano narcisismo dell’artista, la sua fame di notorietà e di palcoscenico».

Il Formoso Therapy Show è un evento unico nel suo genere, sul solco degli “enthusiastic coach d’oltre oceano”. E un originale progetto nato dalla fusione tra il percorso accademico/professionale e il percorso artistico dello psicocantautore, due esperienze che rispecchiano il cammino personale (con attori e contesti diversi) di ognuno di noi. Le nostre emozioni, i nostri ricordi, i nostri impulsi hanno una connessione spesso imprescindibile con la musica.