Alessandra Becelli “TAKE ME TONIGHT” dopo il successo di “Quante volte” arriva il nuovo brano della cantante umbra

Pop, country e folk si incontrano in un pezzo fresco e spumeggiante realizzato con la partecipazione dal grande Randy Roberts.

“Take me Tonight” è il nuovo singolo di Alessandra Becelli arrangiato, come il precedente “Quante volte”, da Massimo Satta e Fabrizio Foggia e registrato con Matteo Caretto presso lo Scene Music Studio di Roma. Alessandra si cimenta ora in un testo in inglese scritto per lei da Randy Roberts autore e interprete italo-americano, figlio dell'indimenticato Rocky Roberts.

«È come buttarsi dal paracadute, decidi tu di farlo poi, quando si sta lì pronti a buttarsi cambia tutto…e poi, una volta buttati, cambia ancora. Una donna un po’ sbarazzina, vive gioiosamente l’evoluzione di questa storia, emozionata anche solo dai propri sentimenti e sensazioni, buttarsi nel vuoto non è sempre spaventoso, no? La freschezza e la semplicità, sono le componenti del testo che, affronta la spensieratezza tipica dell’estate». Alessandra Becelli







«Questo nuovo progetto parte dall’idea di voler tornare in campo, di vivere la mia musica da persona “nuova”, arricchita da nuove esperienze che hanno segnato un traguardo importante per la mia vita. La voglia di rimettermi in gioco e far conoscere agli altri ciò che sono o, per chi già mi conosce, farmi riscoprire. La musica per me è sempre stata la mia forza, la mia vita, la mia ancora, il mio strumento per comunicare qualcosa che a volte a parole sembra difficile dire. Questo progetto vede nuove ed interessanti collaborazioni con artisti di esperienza come Massimo Satta, autori come David Poggiolini e tanti altri che stanno credendo in me e lavorano sodo per realizzare tutto ciò. Fare musica oggi non è semplice, ma come dicono Ramazzotti e Bocelli “musica è guardare più lontano e perdersi in se stessi”. Ed è proprio questo perdersi in se stessi che mi spinge a non fermarmi nel fare musica, la mia musica». Alessandra Becelli

Etichetta discografica: La Compagnia di Donidà

Radio date: 3 luglio 2018

BIO

Umbra di nascita, Alessandra Becelli è un’interprete pop raffinata, dalle sfumature vocali calde e gradevoli. Appassionata d’Arte, si è laureata con lode in Scienze e Tecnologie della Produzione Artistica scrivendo una tesi sulla video arte. Dopo la laurea ha lavorato, come costumista, in Teatro (“Gli innamorati ‘50” dell’attore e regista Riccardo Leonelli), nel Cinema (“Lezioni di Cioccolato” con Luca Argentero) e in diverse Fiction Rai tra cui “Gente di Mare 2” e “il bene e il male”. Ma è l’amore per la Musica a prendere poi il sopravvento. Brucia le tappe facendosi notare in diverse manifestazioni nazionali.

Alla sua prima partecipazione a Sanremolab nel 2009 giunge tra i primi 20 classificati con un brano piano e voce scritto per lei da David Poggiolini e suonato al pianoforte dal Maestro Giuseppe Barbera (pianista e arrangiatore di Arisa, nonché vocal-coach ad X-Factor). Risulta tra i finalisti di rassegne quali il Premio Mia Martini 2008, Premio Franco Reitano 2013 e vincitrice della tappa di Palmanova del POV Music Festival in Friuli V.G. Si diploma al CET di Mogol nel 2009 e ha modo di collaborare con autori e musicisti di rilievo. Nel 2012 apre il concerto dei Dirotta su Cuba e nel 2013 quello del cantautore Bungaro. Personalità artistica a tutto tondo, Alessandra coinvolge con la sua empatia e simpatia fuori e dentro le scene, dimostrandosi un personaggio di grande carisma.

La sua pagina fan su Facebook ufficiale conta quasi 12.000 iscritti coinvolti e attenti alla sua strada musicale. Dopo l’uscita del suo primo singolo “Solo una bugia” nel 2012 sono nati altri gruppi e pagine autogestite da Fan che hanno avuto modo di apprezzarla ed affezionarsi alla sua strada musicale. Il primo singolo ottiene un riscontro di critica e di pubblico notevole, il brano è stato in rotazione in oltre 130 emittenti radiofoniche con 200.000 visualizzazioni del videoclip prodotto dalla Pennylane di Duccio Forzano (regista de “Il tempo che fa” e “Sanremo 2018”).

Il suo secondo singolo, intitolato “Una meraviglia”, uscito il 21 giugno 2013 risulta nel trimestre estivo del 2013 il secondo singolo più venduto nei digital download tra gli Artisti Zimbalam Italia ed è ancora tra i brani in airplay in molte radio italiane tra cui anche a Radio Rai.

"Una meraviglia" apre le porte al suo primo EP “AliBi” con 6 inediti, suonati da alcuni dei più importanti musicisti del panorama nazionale e scritti da autori come Luca Angelosanti e Francesco Morettini (già autori di Mina, Morandi, Renato Zero, Nina Zilli, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, ecc…), in collaborazione con Maltese e con l’Artista stessa.

Questo EP segna il debutto discografico dell’Artista con l’etichetta Riserva Sonora. A partecipare e sovraintendere al progetto di Alessandra c’è la firma della sua manager Amelia Milardi. Nel mese di settembre è uscito il suo terzo singolo intitolato proprio “Settembre” che ha riscontrato in pochissimi giorni un ottimo successo da parte del suo pubblico. Con la sua formazione acustica (chitarra, voce, percussioni), si è esibita in molte location proponendo le sue canzoni e cover italiane/internazionali riarrangiate e personalizzate.

Dopo aver scritto nel 2016 la più bella pagina della sua vita con la nascita di sua figlia Giulia, è attualmente impegnata nella realizzazione di nuovi brani, sia come interprete che come cantautrice, per il suo prossimo progetto discografico in collaborazione con Massimo Satta (direttore Artistico e arrangiatore dei brani), Monica Donida e l’etichetta discografica “La compagnia di Donida”.

Il 2 marzo 2018 esce il primo singolo tratto da questo progetto, dal titolo “Quante volte”, scritto per lei da Paolo Gianfredi, Dario Bonelli, Andrea Pantano e arrangiato da Massimo Satta e Fabrizio Foggia. Tutto ciò realizzato grazie al prezioso aiuto di Matteo Caretto e lo Scene Music Studio di Roma. Brano che ha riscosso un buon successo, portando l’artista a rimettersi in gioco e a far parlare di sé.

In rotazione in 600 radio e in classifica per molto tempo nella playlist di gradimento delle indipendenti preferite da radio e new media. Il 29 giugno 2018 esce il suo secondo singolo “Take me tonight”, scritto da lei e il grande Randy Roberts. Brano, anche questo, arrangiato da Massimo Satta e Fabrizio Foggia e registrato con Matteo Caretto presso lo Scene Music Studio di Roma.

