In attesa che l'Academy annunci le short list dei semifinalisti per le categorie tecniche, emergono le prime previsioni redatte elaborando i gusti e le aspettative della critica americana. In siffatto contesto particolarmente interessanti saranno le candidature ai Costume Designers Guild Awards che ogni anno anticipano il verdetto degli Oscar nella categoria Migliori Costumi.

Per quanto riguarda i costume designers favoriti di quest'anno spicca su tutti la talentuosa Trish Summerville che potrebbe addirittura conquistare ben 2 candidature: una per il biopic di David Fincher dal titolo Mank con protagonista Gary Oldman, e l'altra per il live-action firmato Disney, Mulan.

Tra le potenziali competitors si fanno notare: la veterana Ann Roth per il suo lavoro nel film Ma Rainey's Black Bottom con protagonisti Viola Davis e il compianto Chadwick Boseman, Alexandra Byrne per le sue straordinarie creazioni nel film vittoriano Emma, tratto da un romanzo di Jane Austen.