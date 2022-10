La Banca Centrale del Canada ha confermato le attese che erano per un inasprimento monetario, ma tuttavia l'ammontare della sua mossa è stato minore di quanto si ipotizzava.

I responsabili politici dell'Istituto hanno infatti deciso di alzare il tasso di interesse di soli 50 punti base, mentre il mercato si aspettava 75.

Altre strette sono comunque in arrivo per contenere l’inflazione, che nelle previsioni della Bank of Canada dovrebbe salire al 3% entro il 2023, prima di tornare al livello target del 2% entro il 2024.