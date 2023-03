Il doc Navalny (Warner Bros / CNN Films / HBO Max) parte come il favorito agli Oscar nella categoria Miglior Documentario dopo aver vinto 2 premi chiave come il BAFTA e il prestigioso PGA Award.

La gara però potrebbe riservarci qualche sorpresa dato che tra i candidati c'è il Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, All the Beauty and the bloodsheed, che ha vinto numerosi premi assegnati dai critici americani tra cui i 3 chiave (NYFCC, LAFCA, NSFC).

Ad inseguirli c’è l’apprezzato e suggestivo doc Fire of Love dato favorito per tutta l'Awards Season potendo vantare su numerosi premi settoriali come gli International Documentary Awards (IDA) e i Cinema Eye Honors Awards.