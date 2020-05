Lutto nel mondo del calcio italiano: questo venerdì è venuto a mancare l'ex allenatore Gigi Simoni. Aveva 81 anni. Quasi un anno fa, il 22 giugno 2019, ebbe un malore nella sua abitazione di San Piero a Grado e fu ricoverato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Cisanello.

Molte le squadre che lo hanno ricordato. Tra queste, in particolar modo, l'Inter, che Simoni allenò nella stagione '97/'98, quella del famoso scudetto "rubato" dalla Juventus, con il fallo in area su Ronaldo non fischiato dall'arbitro Ceccarini. In quella stagione l'Inter di Simoni si aggiudicò comunque la Coppa Uefa

E questo è quello che ha detto di lui Ronaldo, in un post pubblicato sul suo account su Instagram...