Lido di Bellagio (CO): 20/07 Vida Loca, 21/7 Double Face, 23/7 Paul Young & Los Pacaminos, 26/7 Finale Regionale Miss Cinema Lombardia (Miss Italia)

20/7 Vida Loca

Dopo un inverno scatenato passato a far muovere a tempo città, province e metropoli, l'estate 2018 di Vida Loca, la one night itinerante in crescita verticale, non si ferma, anzi accelera. E si sposta anche, ma non solo, al mare. Anzi, fa scatenare sia le città sia i top club delle località simbolo del divertimento italiano. E' tour infinito, che spesso arriverà anche all'estero, ad esempio toccando Formentera. E' un tour fatto di eventi che sanno mescolare effetti speciali, performance di ballo, dj set, live music, scenografia d'impatto, passando tra pop, reggaeton, hip hop ed r'n'b. Per l'estate 2018, i party Vida Loca in programma sono 140, un numero impressionante, soprattutto se si pensa che la festa prende vita solo in locali di riferimento o in grandi eventi o location (ad esempio, qualche settimana fa la festa ha riempito la Obi Hall a Firenze, etc)... Spesso i party Vida Loca fanno ballare tre spazi diversi in una sola sera, visto che la crew è ormai ricca di talenti e ben organizzata per gestire situazioni di questo tipo. Dj, artisti, ballerini, scenografi, manager e tecnici sanno esattamente cosa fare per trasformare ogni evento Vida Loca in un sogno. Vida Loca è sempre in tour, ma non mancano alcune residenze. Tra gli appuntamenti fissi Vida Loca ci sono quelli al Pineta Club - Formentera (ogni mercoledì), quella alla Villa delle Rose a Misano Adriatico e quella al Ten Club di Gallipoli.

21/7 Double Face

E' un format, ovvero un party itinerante, semplicemente splendido, per far scatenare il pubblico. Sul palco e in console solo e soltanto energia e ritmo, in questo party folle, l'unico con lo smile! La festa è in tour in tutta Italia, sempre con grande successo. Alla voce c'è Andrea Mattei di m2o.

23/7 Paul Young & Los Pacaminos

Arriva per la prima volta in Italia il progetto musicale di Paul Young e dei Los Pacaminos. L'autore di "Everytime you go" e "Common People", grande star fin dagli anni '80, uno che ha duettato con le più grandi rock star di tutto il mondo presenterà il progetto musicale che più lo diverte da quasi trent'anni! I Los Pacaminos si sono formati a Londra nel novembre del 1992 col desiderio di sconfiggere i lunghi e tristi inverni inglesi suonando la musica che più li appassionava: il tex mex. Non solo Paul Young ma una rosa straordinaria di musicisti professionisti e amici di lunga data. Tutti i membri dei Los Pacaminos hanno infatti suonato nella band di Paul Young negli anni ottanta ma ad un certo punto hanno deciso di far partire questo progetto parallelo di pura gioia che combina gli stili della musica Mariachi e Conjunto con le sonorità del Country e del Blues. Musica di frontiera illuminata dagli esempi di Ry Cooder, Flaco Jimenez, Texad Tornados e Los Lobos. Non mancano durante i loro concerti classici come "Wooly Bully" e "La Bamba" e, a volte, se c'è abbastanza tequila che scorre, c'è spazio anche per "Speedy Gonzales"! Preparatevi per questa fiesta messicana, valorizzata da strumenti tipici come il bajo sexto e la pedal steel. Sarà un concerto irresistibile e un'occasione unica di godersi da vicino una rockstar mondiale come Paul Young, sorseggiando un fresco margarita in una caliente sera d'estate!

26/7 Finale Regionale - Miss Cinema Lombardia (Miss Italia)

https://www.facebook.com/events/1869778666655647/

Il tour Miss Italia Lombardia continua ed il 26 luglio 2018 propone la sua terza tappa finale Regionale nella bellissima location del Lido di Bellagio, l'unica sul Lago di Como. L'evento prende vita dalle 18.30 e continua fino alle 23. L'obiettivo principale è stato unire le moda, bellezza e talento in una realtà tra le più invidiate in tutto il mondo. Più di 20 Miss vincitrici di tutte le selezioni provenienti da tutta la Lombardia si contenderanno l'ambito titolo storico di Miss Cinema Lombardia che le darà accesso alle prefinali nazionali. Durante la sera le potrete ammirare in un bellissimo shooting fotografico a seguire ci sarà la cena con spettacolo per l'elezione di Miss Cinema Lombardia 2018! Sara Carini, Miss Cinema lombardia 2017 a chi cederà la corona?! Lo scopriremo presto! L'evento nasce grazie alla collaborazione tra l'agente regionale Alessandra Riva, i titolari del Lido di Bellagio e la titolare della boutique Loft46 in collaborazione con Save My Bag, già nota al tour 2018 di Miss Italia Lombardia.

LIDO DI BELLAGIO

Lungo Lario Europa - Bellagio (CO)

www.lidodibellagio.com

Eventi Facebook Lido di Bellagio con dettagli orari, prezzi etc

https://www.facebook.com/pg/LidoDiBellagio/events/

Info e Prenotazioni Lido di Bellagio

031951195, 3487514196

NB: Si balla dentro e fuori anche quando piove