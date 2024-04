Aussafer Due continua la sua inarrestabile crescita nel panorama europeo della lavorazione dell’acciaio: con l’acquisizione della tedesca Hailtec, la società metallurgica che fa parte del Gruppo guidato da Alessandro Benetton prosegue la sua espansione all’estero (da cui trae il 30% dei suoi ricavi) e raggiunge livelli di fatturato da record, anche grazie a un notevole arricchimento della gamma di servizi.



Alessandro Benetton: forte crescita di Aussafer Due attraverso acquisizioni mirate

Con la recente acquisizione di Hailtec, società metallurgica tedesca rinomata per il suo alto tasso di innovazione, Aussafer Due (società consortile di 21 Invest nel settore dell’acciaio) mira a diventare una realtà di punta dell’industria europea. Si tratta di una delle più importanti acquisizioni concluse da Aussafer Due, in seguito a quelle nazionali di Laserjet e Ramo. La scelta della Germania non è certamente casuale: si tratta infatti del maggiore mercato metallurgico europeo, dunque un’area strategica per rafforzare il processo di internazionalizzazione che Aussafer Due sta compiendo da quando fa parte di 21 Invest, realtà guidata da Alessandro Benetton. I guadagni dall’estero corrispondono infatti ormai ben al 30% dei ricavi della società. In seguito a questa acquisizione strategica, Aussafer Due ha raggiunto la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato annuali, affermandosi sempre di più come leader di settore.

Alessandro Benetton: con l’acquisizione di Hailtec, ampliata la gamma di prodotti metallurgici di Aussafer Due

Attraverso le acquisizioni, Aussafer Due mira a crescere non solo in termini di personale, stabilimenti e fatturato, ma specialmente in termini di competenze e varietà della gamma di servizi e prodotti. L’acquisizione di Laserjet ha avviato questo processo di diversificazione, permettendo alla società controllata da 21 Invest, guidata da Alessandro Benetton, di includere nella propria proposta macchine agricole, forestali e per la cura del verde. L’ingresso di Ramo ha invece permesso a Aussafer Due di estendere la propria esperienza nell’ambito dello stampaggio a freddo e del taglio laser. L’acquisizione di Hailtec, invece, permetterà di integrare nella propria offerta nicchie ancora più sofisticate, quali l’elettronica, l’e-mobility, la meccanica di microprecisione e il settore medico (quest’ultimo specialmente nella fabbricazione di avanguardistiche protesi in titanio).