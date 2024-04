L' Atalanta è in finale di Coppa Italia! Ribaltato il vantaggio dell'andata della Fiorentina con il 4-1 del Gewiss. Basta però un'azione alla Dea per passare in vantaggio: l'1-0 arriva all'8° con Koopmeiners, abile a sfruttare un rimpallo e freddare Terracciano col mancino. Cinque minuti più tardi ci sarebbe pure il raddoppio, un gran destro di Scamacca all'incrocio invalidato però (dopo revisione VAR) dal fallo precedente ai danni di Beltran. La Dea vede davanti a sé il sorpasso e attacca a testa bassa, Terracciano è super a evitare la doppietta di Koopmeiners. Proteste viola appena prima della mezz'ora per un sospetto intervento di Carnesecchi su Nico Gonzalez: non viene nemmeno suggerita la revisione all'arbitro La Penna.

Al 55' l'episodio che cambia forma al match: Scamacca sfugge via a Milenkovic, che lo stende alle porte dell'area. Per La Penna non ci sono dubbi: espulsione. La Fiorentina rimane in dieci ma è proprio il sostituto del serbo, Martinez Quarta, a regalare il pareggio alla Fiorentina sfruttando il bel cross di Biraghi da palla ferma e firmando al minuto 68 l'1-1. Sette minuti, però, e l'Atalanta torna avanti. Fa tutto uno scatenato Scamacca, che raccoglie la sponda aerea di De Ketelaere e spedisce la palla in rete con una sforbiciata da fotografia. La squadra di Italiano a quel punto si abbassa, la Dea spinge con il piede sull'acceleratore ma si infrange su Terracciano e su alcune conclusioni imprecise (su tutte una di CDK a tu per tu col portiere ospite). Al minuto 94 Lookman insacca il pallone del 3-1, la prima segnalazione del guardalinee è di fuorigioco ma il VAR corregge la chiamata e fa scattare la festa dell'Atalanta per la finale! C'è tempo persino per il poker della Dea, firmato da Pasalic in contropiede.