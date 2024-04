Ai biancazzurri di Tudor non sono bastate le due reti di Castellanos per passare il turno e i bianconeri conquistano la finale di Coppa Italia grazie a Milik che sul tiro cross di Weah, devia in porta spegnendo i sogni laziali e proiettando la Juventus alla finale, da giocare contro un tra Atalanta o Fiorentina.

Allegri tira un sospirone di sollievo, salva la panchina con la possibilità di alzare almeno un trofeo in una stagione che per i bianconeri è stata decisamente sotto tono.

Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, si è vista una squadra 'normale' la Lazio e una squadra 'spenta e priva di idee' la Juventus.

Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma si è capito perchè l'Inter ha vinto lo scudetto e la seconda stella un anno prima!