In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi 2021/2022 emergono le prime aspettative da parte della critica americana verso le migliori prove registiche dell'anno.

Al momento in vetta tra le previsioni troviamo la triade composta da Jane Campion per The Power of the Dog con cui ha vinto il Leone d'Argento per la Miglior regia all'ultimo Festival di Venezia, Kenneth Branagh per il film autobiografico Belfast che gli ha fatto guadagnare il People’s Choice Award al Toronto International Film Festival e Guillermo Del Toro per l'attesissimo Nightmare Alley.

Tra i possibili competitors si fa notare anche il "nostro" Paolo Sorrentino considerato dalla critica americana uno dei migliori registi europei per il contributo offerto con il suo ultimo film E' stata la mano di Dio.